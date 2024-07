Miguel Bosé i Josep Pàmies, denunciats per organitzar un esdeveniment "pseudocientífic" i "negacionista" a Mallorca

El cantant Miguel Bosé, l'horticultor Josep Pàmies i la seva associació Dolça Revolució, tots dos coneguts per la seva fèrria defensa de la polèmica 'teràpia del lleixiu' i d'altres perillosos postulats pseudocientífics, han estat denunciats per organitzar un acte obertament "anticientífic" i "negacionista" aquest cap de setmana a Mallorca. Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, la denúncia ha estat interposada per l'associació Cercle Escèptic davant la Conselleria de Salut del Govern de les illes Balears. L'escrit reclama que es prohibeixi la celebració de l'acte o que, en cas contrari, s'enviï un inspector perquè comprovi 'in situ' si es cometen delictes contra la salut pública.

L'esdeveniment porta dies sent publicitat en els cercles de Bosé i Pàmies. A l'anunci mateix, de fet, tots dos figuren com a 'cap de cartell' de les jornades que es preveuen celebrar aquest divendres a la tarda a Mallorca. Sota el títol "Llibertat d'expressió i llibertat terapèutica", el programa enumera la intervenció de diversos membres de la polèmica associació 'Metges per la veritat', una de les principals associacions negacionistes que van sorgir durant la pandèmia de COVID-19. Entre aquests, segons destaca la denúncia de Cercle Escèptic, destaquen almenys dos professionals que han estat sancionats, i en algun cas fins expulsats, pel Col·legi de Metges per promoció de la teràpia del lleixiu, la difusió de plantejaments negacionistes contra les vacunes i la pandèmia COVID-19 així com diversos delictes contra la salut pública.

A tan sols uns dies de la celebració d'aquestes polèmiques jornades, l'organització de l'esdeveniment afirma que ja han venut totes les entrades disponibles, que han arribat a l'aforament complet i fins i tot han hagut d'obrir una llista d'espera. Concretament, diuen haver venut almenys 500 entrades individuals a 10 euros cadascuna. Però pot ser que aquesta xifra vagi a més, ja que, tal com han explicat en els seus canals, "l'espai en el qual s'anava a celebrar s'ha quedat petit" i estan buscant nova ubicació per ampliar encara més el seu públic. Mentrestant, tant el Col·legi de Metges de les illes Balears així com altres entitats escèptiques reclamen la suspensió immediata de les jornades.

Negacionisme de la covid

Segons detalla la denúncia presentada per Cercle Escèptic, tant Miguel Bosé com Josep Pàmies compten amb un llarg historial de polèmiques relacionades, per exemple, amb la difusió de pseudociències, postulats negacionistes i pseudoteràpies tan perilloses com la 'teràpia del lleixiu'. "Bosé primer va negar l'existència del virus responsable de la COVID-19 i va demanar expressament que ningú es vacunés i, finalment, si bé va acabar reconeixent l'existència del que va denominar 'la bestiola', el va descriure com un mitjà per dur a terme un "genocidi planetari" i va recomanar tractar la malaltia amb clorit sòdic (és a dir, amb la ingesta d'un derivat del lleixiu)", destaca l'entitat en el seu escrit davant la Conselleria de Salut.

En el cas de Josep Pàmies, l'entitat recorda que tant ell com la seva associació han estat denunciats per la Generalitat de Catalunya, Col·legis de Metges i fins i tot el mateix Ministeri de Sanitat. En els últims anys, a més, han estat sancionats amb multes de fins a 1,2 milions d'euros per promocionar l'ús mèdic del clorit de sodi, un lleixiu industrial altament perillós utilitzat en la fabricació de paper, prohibida per l'Agència Espanyola de Medicaments des de l'any 2010 i, així i tot, promocionada en cercles pseudocientífics com a suposada cura pel càncer, la malària i fins a l'autisme. En aquest sentit, la denúncia ratlla a Pàmies de "remeier" i recorda que en els últims anys, contràriament al que dicta la normativa, s'ha demostrat que l'horticultor de Balaguer ha estat oferint diagnòstics i consells de salut als seus seguidors malgrat no tenir cap titulació mèdica que l'avali.