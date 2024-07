El jutge decidirà si Sánchez pot eludir les preguntes sobre Barrabés

L’article 416 de la llei d’enjudiciament criminal permet a Pedro Sánchez, si ho considera oportú, rebutjar anar a declarar com a testimoni davant el jutge Juan Carlos Peinado sobre les activitats professionals de la seva dona, Begoña Gómez, que està investigada pels delictes de corrupció en els negocis i tràfic d’influències.

No obstant, el magistrat haurà de decidir si el president del Govern pot eludir les seves preguntes sobre el rector de la Universitat Complutense de Madrid (Universitat Complutense de Madrid), Joaquín Goyache, i sobre l’empresari Juan Carlos Barrabés, que suposadament va ser recomanat per la dona del líder de l’Executiu per obtenir contractes públics.

L’acusació popular

Les acusacions populars de Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, Manos Limpias i el Movimiento por la Regeneración Política de España van considerar, en un escrit dirigit a Peinado, que el president del Govern sí que està obligat a respondre les eventuals preguntes que realitzi l’instructor sobre l’empresari i el rector, que van ser imputats després de prestar declaració com a testimonis.

Segons aquesta versió, Sánchez no podrà recórrer a la dispensa que preveu la llei, ja que tant Barrabés com Goyache van declarar que no tenen "una relació d’amistat amb Sánchez, ni amb la seva dona".