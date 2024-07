La lluita contra l’adicció dels joves a les xarxes

Aixecar els ulls de la pantalla és cada vegada més difícil. A Espanya, els nens i nenes d’entre 8 i 16 anys passen tres hores i 20 minuts de mitjana enganxats als seus mòbils, un ús que frega les cinc hores els caps de setmana, segons un estudi de la Gasol Foundation. Encara que la ciència continua dividida sobre si causen o no addicció, la majoria d’anàlisi coincideixen que, en excés, la connexió a les xarxes socials contribueix a augmentar problemes de salut mental.

Aquesta realitat preocupa cada vegada més famílies, això ha portat a les autoritats a posar fil a l’agulla. L’any passat, el Govern va demanar als gegants tecnològics buscar una «solució tècnica» als patrons addictius de les seves plataformes. Davant la falta d’actuació, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va anunciar el 10 de juliol que obria una recerca, alertant que «impliquen un risc per als drets i llibertats dels usuaris», un impacte que pot ser greu per als més joves. Els mecanismes usats per les empreses digitals, segons l’informe del supervisor espanyol, poden «provocar discriminació, exclusió, manipulació, soscavar l’autonomia individual, influir en el seu procés de pensament, les seves emocions, el seu comportament, limitar la seva llibertat d’informació i expressió, generar autocensura i afectar l’autonomia i desenvolupament».

Aquest consum abusiu no és casualitat. Els experts fa anys que assenyalen que el poder d’atracció d’aquestes plataformes és el resultat d’unes tàctiques amb les quals s’explota la psicologia dels usuaris. Aquest disseny hipnòtic és clau per a un model de negoci que depèn de vendre publicitat. «Les millors ments de la meva generació estan pensant en com fer que la gent faci clic en els anuncis. Això és una merda», va lamentar en el 2011 Jeff Hammerbacher, excap de dades de Facebook. Entre les característiques promogudes des de Silicon Valley destaca el «reforç intermitent», estímuls que porten l’usuari a creure que obtindrà una recompensa, un mecanisme similar al de les màquines escurabutxaques que porta al cervell a segregar dopamina, associada al plaer. Aquesta tècnica es vehicula a través del scrolling infinit, l’acció de desplaçar-se amb el dit en un oceà de continguts que es personalitzen mitjançant algoritmes de recomanació i que es reprodueixen de manera automàtica.

L’Associació Americana de Psicologia ha advertit que nens i joves estan «en risc» davant aquest torrent d’informació, perquè la part del cervell que s’encarrega de la resistència a la temptació és més sensible a les distraccions. Un altre de l’Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (ONTSI) alerta que un de cada tres menors espanyols d’entre 12 i 16 anys es troben en risc de desenvolupar un patró d’ús compulsiu de xarxes socials. L’accés a internet no només és útil, sinó essencial. Això sí, es recomana un ús proporcional i limitat. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana no més de dues hores diàries per a joves d’entre 5 i 17 anys.

Espanya no ha estat l’únic país a actuar. Als Estats Units, 41 estats han demandat a Meta, conegut anteriorment com a Facebook, al·legant que va adoptar deliberadament característiques per «atreure, captar i atrapar» els usuaris, fomentant un ús compulsiu que comprometria la seva seguretat. I la Unió Europea ha aprovat la Llei de Serveis Digitals (DSA en anglès), una nova normativa que obliga les grans plataformes a identificar riscos, i s’ha compromès a adoptar mesures que posin fi al que consideren una «pandèmia silenciosa».

