Pedro Sánchez declara avui com a testimoni del cas de Begoña Gómez

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, declararà aquest dimarts a les onze del matí en qualitat de testimoni del cas que investiga a la seva dona, Begoña Gómez, per un delicte de presumpta corrupció i tràfic d'influències. L'interrogatori, que tindrà lloc al Palau de La Moncloa, comptarà amb la presència del jutge instructor, la Fiscalia i Vox, que actuarà com a representant d'una acusació popular on també hi ha les entitats ultres Hazte Oir i Manos Limpias. La setmana passada, el cap de l'executiu va recórrer la citació del jutge instructor, Juan Carlos Peinado, i va demanar poder testificar per escrit, però la petició va ser descartada.

Anunciada en ple estiu, la citació a Sánchez suposa el punt final d'un curs polític convuls des del punt de vista judicial. De fet, les acusacions contra la dona del president han desplaçat l'atenció mediàtica que es va donar durant setmanes a l'exassessor ministerial Koldo García, acusat de presumpta corrupció en la compra de material sanitari durant la pandèmia de Covid. Aquell cas afectava també l'exministre socialista José Luís Ábalos i altres càrrecs del PSOE, tot i que ara es troba aturat.

Tanmateix, la declaració del president arriba després que al passat mes d'abril s'obrissin diligències contra Gómez per un presumpte delicte de corrupció a l'empresa i tràfic d'influències. Concretament, per les suposades relacions entre la dona del president i firmes -com Globalia o Air Europa- que van rebre fons i contractes públics del govern durant la crisi sanitària. La investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada pel sindicat Manos Limpias, al que s'hi va unir posteriorment Hazte Oír i Vox.

Gómez ha sigut citada en dues ocasions com a investigada als jutjats de la plaça Castella de Madrid, tot i que sempre s'ha acollit al seu dret a no declarar davant el tribunal. Primer, per desconèixer part de la causa i, després, per recomanació dels seus advocats. En aquesta segona ocasió, que va tenir lloc el passat 19 de juliol, Vox va anunciar que demanaria la compareixença de Sánchez en qualitat de testimoni, petició que es va substanciar pocs dies després.

Alguns experts com el magistrat Ignacio González, membre de Jutges per la Democràcia, consideren que Sánchez no pot negar-se a col·laborar amb la justícia, però si pot optar per no respondre a preguntes que puguin afectar la seva dona, que és familiar "de primer grau" del president. "Existeix la dispensa a declarar", apuntava ahir González en una entrevista a Antena 3.

"El jutge es desplaçarà al despatx del president, allà li preguntarà nom, càrrecs... i la relació amb la investigada. En el moment en què ell digui que la investigada és la seva esposa el jutge Peinado estarà obligat a informar-lo del dret que l'assisteix a acollir-se al dret a no declarar, i el president podrà fer ús d'aquest dret i acabar sense més l'acte", apuntava el jutge. Pel magistrat, existeix una altra possibilitat que podria afectar el president, i és la seva imputació com a investigat del cas, com va passar amb altres antics testimonis, com l'empresari Carlos Barrabés.

El PP lamenta la "degradació política"

Des del PP consideren que la declaració de Sánchez davant el jutge des del Palau de La Moncloa resumeix la "degradació política" viscuda en un curs marcat pel 'cas Koldo' o la "corrupció" de l'amnistia. "La ruta de la corrupció recorre Espanya, però sempre té un epicentre: La Moncloa", va afirmar aquest dilluns la secretària general del PP, Cuca Gamarra, davant la premsa. A parer seu, el cap de l'executiu espanyol és "el responsable últim" de tots els casos de corrupció que s'han conegut darrerament.

Reunió amb el rei

La declaració davant el jutge no serà l'únic acte rellevant previst avui per Pedro Sánchez, segons consta a l'agenda oficial de la Casa Reial, avui es produirà també el tradicional despatx d'estiu entre el cap de l'executiu i el rei Felip VI a Palma de Mallorca. Aquest dimarts també hi ha l'habitual reunió i roda de premsa del Consell de Ministres.

El cas de Rajoy

En cas que la declaració s'acabi fent, Sánchez no serà el primer president que compareix com a testimoni en un procediment judicial. El seu predecessor, Mariano Rajoy, va ser citat també com a testimoni el 2017, convertint-se el primer a fer-ho en exercici del càrrec. En aquella ocasió la declaració es va produir a l'Audiència Nacional, on va ser citat per parlar sobre la trama Gürtel de corrupció a les files populars.