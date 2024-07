Pedro Sánchez es querella a través de l'Advocacia de l'Estat contra el jutge Peinado per prevaricació

L'Advocacia General de l'Estat ha presentat una querella per prevaricació contra el magistrat Juan Carlos Peinado, titular del Jutjat de Primera Instància número 41 de Madrid, en defensa de la "dignitat de la institució" de la presidència del govern espanyol. La decisió de l'executiu s'ha fet pública aquest dimarts poc després que Pedro Sánchez hagi sigut citat com a testimoni del cas que afecta la seva dona, Begoña Gómez. El cap de l'executiu s'ha acollit al seu dret a no declarar tenint en compte la relació matrimonial que l'uneix amb Gómez, que està investigada en un presumpte cas de corrupció i tràfic d'influències.