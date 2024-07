Pedro Sánchez s'acull al dret a no declarar sobre la seva dona

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha acollit aquest dimarts al seu dret a no declarar davant del jutge que investiga a la seva esposa, Begoña Gómez, per tràfic d'influències i corrupció en els negocis acollint-se a l'article 416 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim), que defensa que, com a cònjuge, està "dispensat de l'obligació de declarar".

El jutge Juan Carlos Peinado s'ha desplaçat al Palau de la Moncloa per dur a terme la declaració testifical de Sánchez, tot i que aquest, per carta, havia intentat que tingués lloc per escrit.

El jutge ha arribat al Palau de la Moncloa a les 10.20 h per a l'interrogatori i amb ell han accedit a les dependències de Presidència del Govern la Fiscalia, les defenses dels tres encausats i la lletrada de Vox, Marta Castro, com a coordinadora de les acusacions populars.

En un dels accessos s'han concentrat una vintena de simpatitzants de la plataforma 'Hazte oir' des de primera hora del matí i han corejat lemes com 'Pedro Sánchez a presó' o 'Juan Carlos Peinado, Espanya està al teu costat'.