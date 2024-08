Sánchez i sis líders europeus més reclamen la publicació de les actes de les eleccions a Veneçuela

El president espanyol, Pedro Sánchez, i sis líders europeus més han reclamat la publicació de totes les actes de les eleccions a Veneçuela. Sánchez ha subscrit un manifest conjunt amb els líders de França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Portugal i els Països Baixos. "Expressem la nostra gran preocupació per la situació a Veneçuela després de les eleccions presidencials de diumenge passat. I demanem a les autoritats veneçolanes que facin públiques com més aviat millor totes les actes per així garantir la total transparència i integritat del procés electoral", han assenyalat en la declaració els set mandataris europeus, que no segueixen el camí del govern dels Estats Units i eviten donar per guanyador el candidat opositor Edmundo González.

"L'oposició indica que ha recollit i publicat més del 80% de les actes que s'han produït a cada mesa de votació. Aquesta verificació és essencial per reconèixer la voluntat del poble veneçolà", han recalcat els líders europeus. "Els drets de tots els veneçolans, especialment dels dirigents polítics, han de ser respectats durant aquest procés. Condemnem enèrgicament qualsevol detenció o amenaça contra ells", han avisat els mandataris d'Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Polònia, Portugal i els Països Baixos. "També s'ha de respectar la voluntat del poble veneçolà i el seu dret a la manifestació pacífica i a la llibertat de reunió. Continuarem seguint de prop la situació juntament amb els nostres socis i donant suport a la democràcia i la pau del poble veneçolà", han conclòs els set mandataris de la UE.