El nou CGPJ manté el bloqueig entre progressistes i conservadors per a elegir president

El ple segueix sense arribar a un acord sobre qui serà el seu president o presidenta. I per això ha decidit continuar la cerca d'un acord sobre la presidència del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sense fixar data per a la seva represa. Els vocals mantindran oberts els canals de comunicació durant les pròximes setmanes.

D'aquesta manera, el tercer ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per a elegir president o presidenta ha tornat a evidenciar que els 20 vocals que ho componen, 10 de sensibilitat progressista i altres 10 conservadors no han trobat a un candidat o candidata de consens.

Lamela o Córdoba

La discussió s'ha centrat, segons les fonts consultades, en la determinació dels progressistes que el CGPJ ha de tenir una presidenta, que seria la primera dona en 44 anys. No obstant això, aquests han rebutjat l'oferta dels conservadors que es nomeni presidenta a les seves dues candidates: les magistrades Carmen Lamela o a Esperanza Córdoba. També han rebutjat que el nomenament de la presidenta es dugui a terme després de celebrar-se una consulta en la carrera judicial.

Els uns i els altres consideren que els vocals de la sensibilitat contrària han tractat d'imposar a un candidat: Pablo Lucas i Pilar Teso. A més, aquests últims no contemplen una altra possibilitat que no sigui una dona com a presidenta del CGPJ, perquè fins a la data sempre han estat homes.

19 d'agost

D'altra banda, el 19 d'agost se celebrarà un nou ple del CGPJ per a l'adopció dels acords necessaris per raons d'urgència o per tenir caràcter inajornable, segons explica un portaveu del CGPJ. Els vocals han pres aquesta decisió a la vista de l'informe sol·licitat el passat 31 de juliol pel ple al Gabinet Tècnic sobre les seves possibilitats d'actuació fins a la completa integració del Consell General del Poder Judicial amb l'elecció i presa de possessió del seu president.

Així, l'informe conclou que "cal afirmar el caràcter justificat" de l'adopció pel Ple, sense haver elegit al seu president, "per raons d'urgència i amb caràcter excepcional, d'acords respecte d'actes reglats com les pròrrogues de llicències de malaltia, els procediments de jubilació forçosa per edat i de jubilació voluntària, les declaracions de compatibilitat amb activitat docent i el reconeixement de triennis". No obstant això, aquests acords deuran adoptar per unanimitat.