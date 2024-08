Una parella de turistes oblida als seus fills de 3 i 5 anys en un autobús a València

Dos nens estrangers de 3 i 5 anys van viure una rocambolesca història fa unes setmanes a bord de l'autobús 28 de l'EMT, quan els seus pares, dos turistes que visitaven la ciutat de València, els van oblidar dins del bus.

Un matrimoni estranger, pel que sembla d'origen francès, estava de turisme amb els seus dos fills menors. La parella, sense adonar-se que es deixaven als petits en el bus, va abandonar el vehicle de la línia 28, al carrer Colón, i va iniciar el seu recorregut per la capital valenciana. Pel que sembla, en un principi es dirigien cap al carrer del Poeta Querol per a visitar el Palau del Marquès de Dosaigües. Però dins del bus van continuar viatjant, aparentment tranquils, els seus dos fills de 3 i 5 anys.

En la segona parada del bus, els nens es van estranyar que els seus pares haguessin desaparegut i part dels passatgers van acudir fins al conductor per a avisar-li que els pares havien baixat del vehicle i els havien oblidat. El xofer ràpidament va traslladar la comunicació al centre de control i gestió del trànsit d'autobusos d'EMT València, el conegut com a SAE.

Només van ser 40 minuts d'angoixa

La companyia municipal de transports va organitzar de seguida un operatiu amb 2 inspectors i un oficial que van custodiar als menors a l'interior de l'autobús mentre al mateix temps s'alertava a la Policia Nacional, indiquen fonts de l'empresa pública. I al cap de 40 minuts, abans que els efectius de la policia decidissin traslladar als menors, van aparèixer els pares en un taxi darrere de l'autobús "tremendament angoixats, però profundament agraïts".

Després d'adonar-se que estaven passejant per Colón sense els seus dos fills, els progenitors havien pres urgentment un taxi al qual li van ordenar que seguís a l'autobús de la línia 28. Va costar una miqueta, perquè autobusos de la línia 28 no hi ha només un, però ja estava alertat el centre de control d'EMT, que va avisar immediatament al conductor del vehicle on es trobaven els nens que els pares venien darrere i es va fer l'impossible per esperar-los. De pel·lícula!. Encara que, això sí, el final va ser molt feliç.