Almenys un mort i vuit ferits en l'esfondrament d'un hotel a Alemanya

Un esfondrament d'un hotel al municipi de Kröv, a l'oest d'Alemanya, va causar la nit de dimarts a dimecres la mort d'almenys una persona i ferides a vuit més, han informat aquest dimarts les autoritats locals, que van afegir que encara hi ha persones atrapades sota la runa.

Segons un comunicat emés per la Policia, el sinistre es va produir a la nit per causes que encara estan per esclarir i quan a dins l'edifici hi havia catorze persones.

Cinc d'elles van poder abandonar l'edifici de l'hotel sense ferides, mentre que les altres nou es van quedar sota la runa, una d'elles morta, segons el comunicat policial.

Entre les persones atrapades hi ha ferits de gravetat i amb algunes d'elles hi ha un contacte directe amb els serveis sanitaris i de rescat desplaçats fins al lloc sinistrat.

Segons ha explicat un portaveu policial al diari 'Bild', entre els atrapats hi ha una família amb un nen de poca edat.

El menor, "de moment, dorm tranquil i tenim contacte amb els pares", segons ha dit aquest portaveu.

Un total de 31 persones van ser evacuades de la zona situada a prop de l'hotel esfondrat, segons la Policia, que va informar d'haver desplegat fins al lloc dels fets un dispositiu format per 250 persones, entre agents, sanitaris i especialistes.

Kröv, coneguda per ser una ciutat de vacances, compta amb poc més de 2.000 habitants.

"La Policia demana als ciutadans que no circulin per la zona que voreja el poble de Kröv, ja que la carretera que travessa el poble està tancada i també hi haurà obstacles i tancaments de trànsit més endavant", precisa el comunicat de la Policia.