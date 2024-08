El detingut per tramar un atemptat suïcida contra un concert de Swift planejava un bany de sang a Viena

Les autoritats austríaques estan segures d'haver "evitat una gran tragèdia" amb la suspensió dels concerts a Viena de Taylor Swift i davant la confessió d'un dels detinguts, un jove de 19 anys austríac-macedoni. El seu propòsit era causar "un bany de sang" amb tants morts com fos possible, havia fet jurat de "fidelitat" a Estat Islàmic (EI) i presumptament planejava un atemptat suïcida davant el Ernst Happer Stadio o els seus voltants.

"Des de fa mesos estem davant una amenaça creixent. I els grans concerts són un objectiu clar", va afirmar el ministre de l'Interior austríac, Gerhard Karner, l'endemà de cancel·lar-se in extremis els tres concerts previstos per la superestrella en la capital austríaca. Karner va citar com a potencials precedents tant la matança registrada a la sala parisenca "Bataclan", en 2015, amb 130 víctimes, com l'ocorreguda en el concert de l'estatunidenca Ariana Grande a Manchester, en 2017, amb 23 morts. També va esmentar la situació actual al Regne Unit, arran de la mort de tres nenes apunyalades en Southport per un jove de 17 anys en una festa amb música de Swift i els disturbis ultradretans que continuen sacsejant Anglaterra arran d'aquests assassinats, ocorreguts el 29 de juliol.

La decisió de cancel·lar els tres concerts de Viena es va produir després de la detenció el mateix dimecres de tres adolescents, de 19, 17 i 15 anys, el primer dels quals ha ofert una "confessió completa" del que preparaven, segons el director de Seguretat Nacional, Franz Ruf. D'acord amb el seu relat, a finals de juliol el jove, que s'havia radicalitzat en poc temps, va deixar el seu treball advertint que preparava "una cosa gran". L'altre sospitós, dos anys més jove i d'origen turc-croat, va tallar també en aquells dies amb la seva núvia, aparentment per a concentrar-se en els preparatius al costat de l'altre sospitós. Havia estat recentment contractat per una empresa de privada per a subministrar begudes al costat del recinte. Se sospita que anava a facilitar l'acció del principal sospitós.

Les forces de seguretat austríaques van rebre recentment una alerta dels serveis secrets d'un altre país i a partir d'aquí a treballar "contra rellotge" per a seguir els seus moviments i comunicacions. En un registre en el domicili del major dels detinguts i principal sospitós van trobar, a més de diners falsos i un focus de llum blava dels utilitzats per la policia, substàncies químiques, peròxid d'hidrogen, cables, detonadors i propaganda del radicalisme islàmic. El jove vivia a la ciutat de Ternitz, a uns 80 quilòmetres de Viena, i havia deixat a més el seu jurament de fidelitat a EI, penjat en internet. Els plans d'atemptat s'havien anat "concretant" en poc temps, d'acord amb el portaveu d'Interior. El segon detingut de 17 anys també tenia en el seu poder propaganda gihadista.

El ministre Karner va lloar i va agrair la decisió dels organitzadors dels concerts de cancel·lar-los completament. S'esperava per a les tres gales 170.000 assistents i les entrades estaven esgotades. L'organització de la gira, Barracuda Music, ha anunciat que retornarà els diners de les localitats, ja que no es preveu oferir concerts alternatius. Tal com ha vingut ocorrent en altres ciutats centreeuropees, com a Múnic, s'havien preparat dispositius especials de seguretat, ja que cadascun dels concerts de Swift estan concentrant a milers de persones sense entrada, que els segueixen en festes paral·leles en els voltants dels estadis o pavellons on se celebren. En el cas de Múnic, van ser més de 40.000 els concentrats en una muntanya veïna a l'estadi olímpic on va actuar Swift.

Les concentracions paral·leles de fans sense entrada, l'objectiu potencial

El detingut com a presumpte principal sospitós no tenia entrada, sinó que presumiblement pensava barrejar-se entre els 20.000 joves que s'estima s'haurien concentrat en els voltants del Ernst Happel Stadion vienès. S'havia informat per internet sobre com manejar explosius i se sospita que pretenia perpetrar un atemptat suïcida per a "matar a una gran quantitat de gent", "avui o demà", segons el portaveu policial. Els tres concerts de l'estadi vienès estaven anunciats per a aquest dijous, divendres i dissabte. Les següents actuacions de Swift tindran lloc el següent cap de setmana, en el Wembley de Londres.

L'alarma i suspensió dels concerts es produeixen en un clima d'una certa tensió política a Àustria. El pròxim 29 de setembre se celebren al país eleccions nacionals, on la ultradretana FPÖ podria convertir-se, segons els sondejos, en la força més votada. Els pronòstics apunten així mateix a un enfonsament de la coalició de govern actual, liderada pel canceller conservador Karl Nehammer i amb els verds com a aliats.