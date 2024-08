Un centenar de morts i desenes de ferits per un bombardeig israelià contra una escola de Gaza

Un centenar de persones han mort i prop de 150 han resultat ferides aquest dissabte per un bombardeig israelià contra una escola de la ciutat de Gaza. L'exèrcit israelià ha justificat l'atac al·legant que el centre, que actua com a refugi, servia d'amagatall i de centre d'operacions de Hamàs. L'organització terrorista, però, ha assegurat en un comunicat que tenen una "política estricta" de no barrejar-se amb civils per evitar-los ser víctimes d'atacs sionistes. L'Autoritat Nacional Palestina ha condemnat l'atac, que ha titllat de "massacre", i n'ha responsabilitzat els Estats Units d'Amèrica (EUA) pel seu "suport financer, militar i polític" a Israel.