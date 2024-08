El gel a les ales, possible causa de l’accident aeri del Brasil

Noves dades sobre el vol 2283 de Voepass que divendres passat es va estavellar al Brasil sense deixar supervivents. D’una banda, l’aerolínia ha elevat de 61 a 62 les persones que anaven a bord després de "la confirmació de la mort d’un home que no estava registrat en la llista inicial de passatgers", va indicar. De l’altra, l’avió tenia una avaria al panell de navegació, entre altres deficiències pendents de reparar. També es creu que la presència de gel a les ales podria haver provocat que l’avió caigués en barrina.

L’aeronau, un model ATR 72-500 propulsat per dos motors turbohèlice construït per ATR fa 14 anys, havia de resoldre algunes carències que li havien sigut detectades en l’última inspecció tècnica. La majoria dels problemes eren poc rellevants.

Així ho revela el diari brasiler O Globo, que ha tingut accés a l’informe de l’esmentada inspecció. Un dels problemes reportats era una avaria a l’indicador electrònic de situació horitzontal (EHSI, per les seves sigles en anglès). Es tracta d’un instrument que en una sola pantalla aporta informació als pilots de la posició de l’aeronau respecte a diferents punts de navegació: ofereix dades de la brúixola i el GPS i del radar meteorològic, així com del trànsit aeri i de l’evasió de col·lisió.

La majoria de les aeronaus incorporen aquest dispositiu. A més, les agències de seguretat aèria n’exigeixen l’ús en alguns tipus d’avions i rutes. Però en el cas de l’ATR 72 de Voepass "no era indispensable ni obligatori", va apuntar el diari. "Poden volar sense EHSI, però en els casos en què és necessari consultar molta informació alhora, l’absència del dispositiu pot augmentar la càrrega d’informació del pilot", va precisar.

Les autoritats brasileres van trobar ahir les caixes negres en una zona residencial de Vinhedo, a uns 80 quilòmetres de l’aeroport internacional de Guarulhos, als afores de Sao Paulo, on havia d’aterrar. "Les informacions proporcionades pel Centre d’Investigació i Prevenció d’Accidents Aeronàutics (Cenipa) encara no permeten saber si el problema amb l’EHSI va jugar algun paper en l’accident", va afegir el mitjà.

Requisits exigits

En un comunicat, Voepass no va negar les deficiències enumerades en l’informe d’inspecció, però va reiterar que l’avió estava dins dels estàndards exigits per a l’enlairament. "L’aeronau es trobava en condicions de volar, amb tots els sistemes requerits en operació, complint tots els requisits i exigències estipulades per la legislació vigent", va informar.

Les primeres hipòtesis del sinistre apunten a una pèrdua del control de l’avió. Es tracta d’una situació crítica anomenada entrada en pèrdua i barrina, que provoca que l’aeronau perdi la seva capacitat de mantenir-se estable. Com a conseqüència, comença a caure en espiral de forma descontrolada. El sud del Brasil pateix una onada polar, per la qual cosa el fred podria haver congelat les ales, cosa que hauria provoca una fallada del sistema i en la seva capacitat per mantenir-se en l’aire.