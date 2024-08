Ayuso aviva la guerra contra l’independentisme: "No desistirem fins a la seva destrucció electoral total"

Isabel Díaz Ayuso va advertir que ni ella ni el seu partit desistiran en la seva lluita contra els separatismes i els que els acceptin. Génova ha anunciat ja una allau de mocions contra el pacte català en ajuntaments i parlaments autonòmics, i ella ha esperonat la carrera que comença a partir de setembre en l’arena política assenyalant que no hi haurà descans: «No desistirem fins a la seva destrucció electoral total, fins que cedeixin», va afirmar la presidenta madrilenya.

«Arrencar Catalunya d’Espanya no portarà res bo», va assenyalar, i Madrid es trobarà al davant de tots aquells que vulguin «destruir Espanya per interessos abraçats al nacionalisme i a l’independentisme». Sense donar detalls sobre fins on estan disposats a arribar els populars, va tornar a repetir la idea que aniran «als tribunals i on faci falta», però la baralla jurídica no serà immediata i, de moment, els populars únicament han posat sobre la taula les iniciatives polítiques anunciades per Génova a l’espera d’una reunió d’Alberto Núñez Feijóo amb tots els presidents autonòmics del PP i els seus dirigents regionals.

La presidenta madrilenya va fer aquestes declaracions en acabar l’acte oficial que cada 15 d’agost organitza l’Ajuntament de Madrid al Patio de Cristales de la Casa de la Villa amb motiu de la festivitat de la Paloma, patrona popular de Madrid i dels bombers.