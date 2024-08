La DANA provoca inundacions i desenes d'incidents a les Balears

La depressió aïllada en nivells alts (DANA) que ha afectat les Balears en els últims dies va deixar ahir a la tarda registres rècord a Es Mercadal, a l’interior de l’illa de Menorca, amb una tromba de 204 l/m² en tot just dues hores que va arrasar tot el que hi havia en aquell moment a la riera de la població. També es van registrar 94 l/m² a Ciutadella i 93,2 l/m² a l’aeroport de Maó, segons dades del centre territorial de les Balears de l’Agència Estatal de Meteorologia.

Mallorca també va patir les conseqüències de la DANA. El temporal va deixar inundacions a gairebé tota l’illa, tempestes elèctriques i fins i tot calamarsades. El cel ennuvolat i la inestabilitat atmosfèrica van generar precipitacions molt fortes, amb acumulacions històriques en les últimes 24 hores, com els 80,2 l/m² de Banyalbufar. Segons indica el servei 112, es van atendre desenes d’incidències, la majoria relacionades amb inundacions i caigudes d’arbres.

Un dels incidents més importants va sorgir al migdia, quan els Bombers de Mallorca van haver d’evacuar 29 passatgers d’un tren que circulava entre Palma i Manacor -per sort, sense ferits- a causa de la inundació de la via, que va quedar inutilitzada durant la tarda, fins que els operaris van poder arreglar el problema. El servei va quedar suspès i els afectats van haver de seguir el trajecte amb autobús.

Palma va viure el moment més crític a la tarda, a causa de la gran quantitat de precipitacions que van caure en poques hores. Els bombers van revisar els torrents de la ciutat i, malgrat que anaven carregats, no van haver d’intervenir per cap desbordament. Només hi va haver dues incidències lleus, a la Gran Via Asima i al Camí Vell de Bunyola, per la gran quantitat d’aigua acumulada que dificultava la circulació de vehicles. També van retirar branques caigudes i van actuar en façanes i sortints, pel risc de possibles despreniments.

A Menorca, l’aiguat va desbordar el torrent d'Es Mercadal i va destrossar el mobiliari urbà i els cotxes que l’aigua anava trobant al seu pas. La Guàrdia Civil va haver d’auxiliar una família que havia quedat atrapada a dins d’un vehicle i no podia sortir.

La segona jornada amb la DANA assetjant el cel de les Balears va tornar a provocar que hi hagués intervals en què no aterraven avions a l’aeroport de Palma. Per motius de seguretat es van interrompre les arribades. Va coincidir amb la tromba que va caure a la tarda. També al matí, cap a les 13.30, no hi va haver arribades durant uns 30 minuts.

Sense aterratges

Segons fonts de l’aeroport, al voltant de dos quarts de quatre de la tarda la regulació del trànsit va fer aturar les arribades de vols a l’aeroport de Son Sant Joan. La interrupció dels aterratges va ser deguda a la seguretat aèria, circumstància que es coneix com rate zero en l’argot aeronàutic. Cap a les cinc de la tarda, es van reprendre finalment els aterratges. També al matí es va produir la mateixa situació a Menorca. Aena tenia previstos ahir 940 vols a l’aeroport de Palma.