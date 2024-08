Impost per circular per Andorra: què és i a qui afectaria?

Andorra vol que els vehicles estrangers paguin per circular per les seves carreteres. Per això, el govern planeja implementar una taxa en forma de vinyeta, el preu de la qual variarà segons l’època de l’any, en funció de si la temporada turística és alta o baixa.

La mesura té l’objectiu de reduir la massificació en el país, que l’any passat va rebre 9,3 milions de visitants. L’executiu que lidera Xavier Espot considera que el país està arribant al límit de capacitat, la qual cosa li posa en risc els recursos naturals.

La nova taxa per l'ús de la xarxa viària encara està en una fase inicial i l'executiu que lidera Xavier Espot ha anunciat que consensuarà els detalls amb el sector turístic i el del comerç, els principals damnificats per l'impost. No obstant això, ja hi ha diversos aspectes clars: la taxa s'implementarà a través d'una vinyeta, un sistema comú en diversos països d'Europa, com Suïssa, Àustria i Eslovènia.

Què és l'impost en forma de vinyeta?

Consisteix en un adhesiu o segell que es col·loca al parabrisa d'un vehicle per indicar que s'ha pagat la tarifa corresponent. En aquest cas, el preu variarà segons la temporada turística. No obstant això, encara no s'ha decidit si s'establirà un import per un període específic (una setmana, un mes o un any) o un pagament per cadascun dels viatges que es realitzin.

Qui es veuria afectat?

Un altre imperatiu és que s'aplicarà a "tots els vehicles estrangers", sense cap excepció, han reiterat diversos membres del govern. Això inclouria als 1.500 treballadors transfronterers que viuen a Espanya, així com als habitants del Pirineu que van al Principat per qüestions mèdiques.