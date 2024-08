Un taxista pirata d'Eivissa dona positiu en totes les drogues.

La Policia Local d'Eivissa va dur a terme aquest dilluns a la matinada un nou control preventiu en matèria de transport de viatgers.

Durant el control, que va començar entorn de les cinc de la matinada en diferents punts de la ciutat d'Eivissa, es van realitzar diverses propostes de sanció per un servei de transport de viatgers sense l'autorització administrativa necessària per a això. També s'han identificat vehicles VTC realitzant serveis sense registre previ de viatgers, com estipula la normativa.

Drogues al volant

L'Ajuntament d'Eivissa informa que dels conductors de transport públic il·legal (popularment coneguts com a taxi pirata), els quatre que van ser sotmesos a proves de drogues van donar resultats positius.

Especialment cridaner és el cas d'un dels conductors, que va donar positiu en totes les substàncies detectables pel test (cocaïna, metamfetamina, amfetamina, cànnabis, opiacis i benzodiazepina).

Els agents també van aixecar dues actes a dos taxis d'un altre municipi per recollir viatgers en una parada del municipi i es van retirar de la circulació un total de 10 vehicles mitjançant el servei de grua municipal.

El regidor de Transports, Rubén Sousa, destaca que "s'han realitzat més denúncies i immobilitzacions de vehicles en el nostre municipi aquest estiu que en tota la legislatura passada, la qual cosa demostra que la impunitat a la ciutat a Eivissa s'ha acabat, i que no tolerarem més infraccions d'aquest tipus en el nostre municipi".