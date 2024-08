ERC amenaça amb retirar-li el suport a Sánchez per les paraules de Montero sobre el finançament

ERC ha amenaçat el PSOE amb retirar-li el seu suport al Congrés si incompleix la seva paraula amb el finançament. El partit ha reaccionat així a les declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, que ha assegurat que l’acord de finançament singular acordat amb ERC no és ni un concert econòmic ni una reforma del sistema. ERC ha recordat que el PSOE necessita el seu suport per aprovar diferents mesures, com ara els Pressupostos Generals de l’Estat. Els republicans han atribuït les declaracions de Montero a un context de pressió de la resta de comunitats autònomes i els partits, però ha replicat que “sap perfectament” que es va acordar el concert econòmic, “tot i que no el vulgui anomenar així”.

“Si els socialistes incompleixen la seva paraula amb el finançament singular o altres mesures incloses dins l’acord, ERC retirarà el seu suport i els socialistes hauran de buscar altres alternatives o convocar eleccions”, ha advertit ERC.

La portaveu del partit, Raquel Sans, ha reblat que Montero “és perfectament conscient del que ha signat amb ERC”. “Si no li vol dir concert econòmic li pot d’una altra manera però és un finançament singular i un acord que s’ha de complir”, ha insistit Sans, que ha advertit Pedro Sánchez que si no ho fa haurà de buscar majories alternatives al Congrés o convocar eleccions.

“El que està signat la vicepresidenta Montero n’és plenament conscient, n‘hi pot dir com vulgui però els acords que s’han signat s’han de complir”, ha remarcat.