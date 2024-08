Prohibit agafar aquest mol·lusc a la platja

Tenir una petxina de mol·lusc exposada en la llar és un tret característic en moltes localitats costaneres d’Espanya. La closca ens recorda anècdotes viscudes a la platja, però quedar-se l’exoesquelet d’aquests animals està resultant ser una pràctica molt perniciosa. A més, ecologistes gallecs denuncien que són animals protegits i que tant la recollida com la comercialització d’aquestes closques està prohibida per la Llei de Costes de 2017.

El mol·lusc en qüestió és un caragol de mar marí que es pot trobar al voltant del Mediterrani occidental i en l’Atlàntic nord-oriental. Es diu «Charonia Lampas» i es pot trobar des del canal de la Mànega fins a les Illes Canàries, com també en tot el Mediterrani. Malgrat que el seu hàbitat és extens, la pesca intensiva per a comercialitzar la seva petxina com a decoració ha empès al mol·lusc fins al risc d’extinció.

Segons Serafín González, president de la Sociedade Galega de Historia Natural: «Té unes poblacions molt petites i estan en declivi des de fa uns anys pel que està catalogada com a espècie vulnerable», assegura en declaracions per a La Sexta. Malgrat la prohibició de la seva recollida i comercialització, encara es continuen venent en les llotges de peix gallegues i molts turistes continuen col·leccionant-les.

Per part seva, Rogelio Santos, mariner gallec, ha denunciat a les xarxes socials la venda continuada d’aquest animal protegit: «Senyors, aquests caragols no es poden vendre en cap lloc de Galícia, Espanya o Canàries, ni es poden emportar a casa per menjar si venen en xarxes, paranys o qualsevol aparell de pesca, o per la bonica petxina». Moltes vegades aquests caragols de mar es queden atrapats a les xarxes dels pescadors i la seva captura és accidental. Però sempre, i continuant amb la llei, s’haurien de tornar a deixar anar en la mar.

Protegida per diferents lleis

Segons indica la Sociedade Galega de Historia Natural a la seva pàgina web, la «Charonia Lampas» és un gasteròpode catalogat com a vulnerable al catàleg gallec (Decret 167/2011) i a l’espanyol d’Espècies Amenaçades (Reial Decret 139/2011). A més, està protegit pel Conveni de Berna (adjunts II i IV) i el Protocol del Conveni de Barcelona (annexos II i IV).

L’associació independent indica que aquesta espècie de mol·lusc té una gran mida i es troba en aigües litorals fins als 100 metres de profunditat. «La seva carn pot ser consumida i la seva conquilla és apreciada per a decoració, ús en aquariofília i col·leccionisme», expliquen, i afegeixen que les principals amenaces per a aquesta espècie són la seva captura i mort per aprofitar les closques o la venda per consum, «normalment fora de Galícia».

La Sociedade reitera que «és molt poc comuna i la seva abundància ha anat disminuint en les últimes dècades». El Decret 88/2007, que regula el Catàleg Gallec d’Espècies Amenaçades, estableix la prohibició de posseir, transportar, vendre o exposar per a la venda, importar o exportar exemplars silvestres vius o morts d’aquesta espècie.

Altres espècies dins el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades són el coral ataronjat (Astroides calycularis) i Dendropoma petraeum, catalogades com a vulnerables, i la llepassa ferruginea (Patella ferruginea), catalogada en perill d’extinció. A aquestes s’afegeix la Cymbula nigra, en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial.