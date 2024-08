Puente cessa dos alts càrrecs imputats pel cas Koldo després d'una auditoria interna de Transports

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha anunciat que ha cessat el sotssecretari de Transports, Jesús Manuel Gómez, i que ha demanat al president d'Adif, Ángel Contreras, que cessament també al director general de Gestió de Persones d'aquesta entitat, Michaux Miranda, pel 'cas Koldo'. El dirigent socialista ha explicat en una compareixença al Senat que aquesta decisió es deu al fet que l'auditoria interna realitzada en el Ministeri de Transports conclou que va haver-hi irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia a l'empresa Soluciones de Gestión i Soporte a Empresas.

Tots dos alts càrrecs van ser imputats a finals de juliol pel jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno, encarregat d'investigar l'adjudicació dels contractes a la presumpta trama de corrupció relacionada amb Koldo García, exassessor de l'exministre socialista José Luis Ábalos. "Els fets i conclusions que s'extreuen de l'auditoria produeixen una pèrdua de confiança", ha dit Puente, abans de reiterar que és una decisió que es "basa exclusivament en aspectes merament administratius que s'han posat de manifest amb rotunditat en l'auditoria" que ell mateix va sol·licitar a la fi de febrer.

Puente ha explicat que disposa de l'informe de l'auditoria des de dimarts passat, 20 d'agost, i que ha preferit donar trasllat del seu contingut en la comissió, ja que el PP havia sol·licitat la seva compareixença. En aquest sentit, el ministre ha llegit diversos fragments de l'informe dels quals es desprèn que s'han detectat nombroses irregularitats en els dos contractes que va realitzar el Ministeri de Transport durant la pandèmia per a adquirir un total de 13 milions de màscares a l'empresa Solucions de Gestió i Suport a Empreses per un valor total de 36 milions d'euros.

Les irregularitats

En concret, l'informe detalla que el març de 2020 el Ministeri va sol·licitar la compra de quatre milions de mascaretes pel procediment d'urgència per a fer front a la crisi de la covid, però que en un lapse de temps de 38 minuts es va elevar aquesta petició a vuit milions, sense justificar-se l'ampliació d'aquesta quantitat. A més, s'incideixi que "els vuit milions de mascaretes venen a coincidir amb l'oferta" de l'empresa de la presumpta trama, per la qual cosa el contracte "estaria més relacionat amb l'oferta que amb les necessitats detectades".

A tot això s'hi suma que no es va analitzar cap altra oferta, per la qual cosa l'auditoria detalla que s'hauria d'haver buscat algun altre proveïdor o haver justificat per què no es va fer això. D'altra banda, l'informe admet que en aquest primer contracte es van adquirir les mascaretes a un preu de 2,5 euros, la qual cosa estava per sota del preu de mercat. Això sí, les mascaretes no es van rebre a temps, en el termini establert de 48 hores, sinó que van trigar gairebé un mes.

Més endavant, l'informe assenyala que en els següents dies es va adjudicar un altre contracte a la mateixa empresa per a comprar cinc milions més de mascaretes. En aquest punt, es detalla que encara no s'havien rebut les primeres adquirides i que tampoc existeix cap justificació de la necessitat de fer aquesta compra. És més, l'auditoria estableix que en aquest segon contracte va haver-hi altres oferents i amb preus més reduïts.