Estat Islàmic reivindica els apunyalaments mortals a la ciutat alemanya de Solingen

Estat Islàmic ha reivindicat aquest dissabte els apunyalaments de divendres al vespre a la ciutat alemanya de Solingen que han deixat almenys tres morts. En un comunicat difós per la seva agència de notícies i recollit per diversos mitjans internacionals, l'organització terrorista explica que l'autor de les ganivetades és "un soldat d'Estat Islàmic actuant per venjança dels musulmans a Palestina i arreu". La policia alemanya ha detingut aquest dissabte un jove de 15 anys vinculat amb l'atac, però no ha aclarit si n'és l'autor. Els apunyalaments van passar durant un festival i van deixar vuit ferits i tres morts: dos homes de 67 i 56 anys i una dona de 56 anys. Solingen és una localitat de l'estat federal del Rin del Nord-Westfàlia.