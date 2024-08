"Estic preparat per al millor i el pitjor"

"Estic preparat per al millor i per al pitjor", va afirmar Daniel Sancho a l’agència EFE el 22 d’agost a la presó de Samui quan li van preguntar com afronta la sentència que determinarà, dijous, si és o no culpable d’assassinar premeditadament el cirurgià colombià Edwin Arrieta a l’illa tailandesa de Phangan, el 2 d’agost de l’any passat.

L’espanyol va considerar que durant el judici "va quedar clar que va ser un accident" i va citar les proves forenses presentades per la defensa que, segons ell, demostrarien que la mort es va deure a una baralla. Sancho, de 30 anys, va fer aquestes declaracions durant una visita a la presó i la conversa es va portar a terme a través d’un vidre i un telèfon sense que es pogués gravar ni prendre notes.

Després de més d’un any en presó preventiva, el jove va admetre que viu amb impaciència l’espera per conèixer la sentència i que els mesos des de la celebració del judici, que va acabar el maig passat, se li han fet "molt llargs". "Fins al judici era un home amb una missió", va afirmar, i va indicar que va passar molt de temps centrat i preparant-se per al procés, en el qual va tenir un paper molt actiu, ja que el jutge li va permetre fer preguntes als testimonis.

Durant el judici, celebrat a porta tancada en el Tribunal Provincial de Samui entre el 9 d’abril i el 2 de maig, l’acusat i el seu equip de defensa van afirmar que la mort d’Arrieta es va deure a un accident durant una baralla i que l’espanyol va actuar en defensa pròpia davant un suposat intent d’agressió sexual. La fiscalia, per la seva banda, va mirar de provar mitjançant desenes de proves i testimonis, que Sancho va planificar els dies previs l’assassinat i esquarterament d’Arrieta, de 44 anys, les restes del qual van ser trobades en diversos llocs de Phangan. L’autòpsia no va resultar concloent al no haver-se trobat parts del cos clau com el tors.

Lectura de la sentència

Segons fonts pròximes al cas, la sentència ja està redactada i ha sigut enviada perquè la ratifiquin a l’oficina del jutge degà de Surat Thani (província de què depèn Samui). El codi penal tailandès contempla des de 15 anys de presó fins a la pena de mort en els casos d’assassinat, si bé Tailàndia amb prou feines aplica aquest últim càstig i se sol commutar per altres de més baixos. Els casos d’homicidi involuntari són penats amb entre 3 i 15 anys de presó.

L’acusat acudirà a la lectura de la sentència. L’accés a la sala del tribunal durant la lectura de la sentència serà molt restringit, i el jutge no decidirà fins a l’últim moment qui pot entrar. Està previst, no obstant, que el pare i la mare de l’acusat, l’actor espanyol Rodolfo Sancho i l’analista d’inversions Silvia Bronchalo, sí que siguin presents a la sala. La família d’Arrieta en principi no acudirà a la lectura de la sentència.