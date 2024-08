Sánchez convocarà per al novembre el Congrés Federal del PSOE

Pedro Sánchez convocarà per al proper mes de novembre el Congrés Federal del PSOE, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l’ACN. El president del govern espanyol i secretari general de la formació tenia de temps fins a la tardor del 2025 per convocar el que serà el 41è conclave dels socialistes espanyols, però ha accelerat els terminis amb l’objectiu d’impulsar el relleu dels lideratges territorials abans de l’estiu vinent. Les mateixes fonts apunten que la ciutat que es triarà per al congrés podria ser Sevilla. Sánchez accelera el pas, així, per reforçar l’estructura del PSOE abans d’afrontar un nou cicle electoral, amb la vista posada a les autonòmiques d’Andalusia.

Es preveu que el secretari general reuneixi aquest dilluns l’Executiva Federal del partit perquè, entre d’altres qüestions, convoqui el Comitè Federal el dissabte 7 de setembre. L’òrgan màxim del partit haurà d’aprovar, després, el calendari pel que fa al 41è congrés socialista.