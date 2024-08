Pedro Sánchez amplia la querella per prevaricació contra el jutge Peinado en el cas de Begoña Gómez

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha ampliat la querella per prevaricació contra el jutge Juan Carlos Peinado en la causa que instrueix contra la seva dona, Begoña Gómez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis. Segons ha avançat el diari 'El País', l'Advocacia General de l'Estat va presentar dijous passat un nou escrit davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) on sol·licitava ampliar la querella per prevaricació judicial contra Peinado en considerar que el magistrat "contravé la doctrina existent", practica una "injustícia intrínseca" i realitza "interpretacions forçades o artificioses" en la causa contra Begoña Gómez.

La reacció de Sánchez i el govern espanyol es produeix després que el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid afirmés en una providència que es podien extreure "conclusions" del "silenci" de Pedro Sánchez, que el 30 de juliol a la Moncloa es va acollir al seu dret a no declarar com a testimoni en la causa oberta contra la seva dona. L'Advocacia de l'Estat acusa Peinado d'una "infracció del deure que correspon al jutge en l'aplicació de les seves facultats". "El que busca amb aquestes actuacions en tot el que pertoca la presidència del govern és donar-hi una publicitat que precisament és incompatible amb el règim de presa de declaració en aquests casos i en l'eficàcia processal, partint d'inferències on no n'hi ha o fent interpretacions forçades o artificioses de preceptes legals i principis processals", recalca l'òrgan jurídic en el seu nou escrit.

"Peinado converteix un dret processal de certs testimonis en una font infundada d'inferències amb efectes processals, amb menció indirecta d'una doctrina en absolut aplicable al cas i que contravé la de la institució de la dispensa de declaració", afegeix l'Advocacia General de l'Estat, que el mateix dimarts 30 de juliol ja va presentar una primera querella contra Peinado per prevaricació i en defensa de la "dignitat de la institució" de la presidència. Segons la Moncloa, el president Sánchez és víctima d'un "muntatge" i d'una "causa política" sense recorregut.