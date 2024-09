«Casa meva no és una atracció»

Amanda Melián, propietària de la coneguda com a casa de l’esquerda del volcà Tajogaite, vivenda, que malgrat salvar-se va quedar semisepultada per la cendra de l’erupció que va afectar La Palma des del 19 de setembre del 2021 i que va durar 85 dies ha decidit cobrir amb plàstic la part que encara sobresortia en protesta per les traves burocràtiques per recuperar-la i pel seu ús com a atractiu turístic.

D’aquesta manera, la propietària, que des de fa tres anys viu amb la seva família en una vivenda de mòduls prefabricats que li ha entregat temporalment el Govern de les Canàries, va afirmar que està «farta» de la incertesa en què l’han sumit les administracions públiques, per la qual cosa ha decidit que si no li faciliten l’accés i els permisos per rehabilitar casa seva, tampoc permetrà que li continuïn fent fotos.

La imatge de la casa sepultada amb la lona. / La Provincia

En declaracions a ElValledeAridane.com -web de l’Associació Tierra Bonita, dedicada a informar sobre la situació dels afectats- ha assenyalat que amb aquesta acció vol cridar l’atenció de la societat sobre la «injustícia» que segons el seu parer ha comès amb ella l’administració pública, ja que pateix una incertesa tan dolorosa com la mateixa erupció. «Estic farta de veure casa meva en mitjans de comunicació i en xarxes socials com si només fos una atracció turística mentre jo fa gairebé tres anys que estic sense que ningú de cap organisme públic m’expliqui absolutament res sobre què passarà amb el meu habitatge, així que he decidit tapar-la perquè no és just el que ens ha passat», va asseverar.

Problemes burocràtics

A més, va explicar que per als damnificats són tot problemes burocràtics mentre que per als turistes i visitants hi ha facilitats perquè facin senderisme i facin fotos a vivendes sepultades com la seva.

Al respecte, la propietària de la casa de l’esquerda va apuntar que l’única persona d’una administració pública que ha contactat amb ella va ser l’alcalde d’El Paso, que la setmana passada li va comunicar que l’últim decret publicat pel Govern canari recull que casa seva es podrà reconstruir i rehabilitar.

«Jo no vull ni que me l’expropiïn ni deixar-la com està per a excursions turístiques, tot i que em paguin per això; el que vull és desenterrar-la i rehabilitar-la», va dir per incidir que encara no té accés ni autoritzacions per poder portar a terme aquesta obra i que fins a principi d’aquest 2024 no van deixar que visités la casa.