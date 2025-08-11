Israel mata sis periodistes palestins a Gaza
L’atac ha sigut qualificat per l’Exèrcit hebreu com un «atac selectiu» mentre la cadena qatariana parla d’assassinats
Montse Martínez
Davant la prohibició israeliana de l’accés de premsa internacional a Gaza, el reconegut reporter palestí Anas al-Sharif, de la cadena qatariana Al-Jazeera, ha sigut els ulls del món davant les atrocitatscomeses a Franja. Israel l’ha silenciat per sempre. L’Exèrcit hebreuva matar a última hora de diumenge a la ciutat de Gaza cinc periodistes d’Al Jazeera, entre els quals es trobava. Sense cap excusa o dissimulació, Israel ha confirmat que es va tractar d’un atac selectiu contra Sharif, «un terrorista de Hamàs que es feia passar per periodista», apunta un comunicat castrense. La cadena de televisió qatariana ha condemnat l’«assassinat selectiu» que ha descrit com «un altre atac flagrant i premeditat amb la llibertat de premsa».
L’oficina d’informació del Govern de Gaza va elevar a sis els periodistes assassinats, al confirmar la mort de Mohammad al-Khalidi, que treballava per al mitjà palestí ‘Sahat’. Així, els periodistes morts són sis: Anas al-Sharif i Mohammed Qreiqeh, corresponsals d’Al-Jazeera; els fotoperiodistes Ibrahim Zaher i Moamen Aliwa; l’assistent de fotoperiodista Mohammed Noufal, i el mateix Al-Khalidi.
Tot just mitja hora abans de la seva mort, el periodista Al-Sharif va publicar en el seu compte de la xarxa social X un vídeo en què mostrava la proximitat dels bombardejos que castigaven en aquell moment la ciutat de Gaza, acompanyat del text: «Bombardejos sense parar... Des de fa dues hores, l’agressió israeliana s’intensifica a la Ciutat de Gaza». Prèviament, també va fer la relfexió següent en les xarxes: «Si aquesta bogeria no acaba, Gaza quedarà reduïda a ruïnes; les veus de les seves gents, silenciades; les seves cares, esborrades, i la història els recordarà com a testimonis silenciosos d’un genocidi que van decidir no aturar». Molt poc després, la cadena informava que el seu reporter havia mort en un bombardeig contra la tenda de campanya per a periodistes situada a prop de l’hospital Shifa de la capital gaziana.
Junt amb Al-Sharif van morir tres periodistes més, segons la informació facilitada per Al-Jazeera: el reporter Mohammed Qreiqeh, també de la cadena qatariana; els fotògrafs Ibrahim Zaher i Moamen Aliwa, a més del seu conductor, Mohammed Noufal, a qui el Govern gazià va assenyalar, a més, com a fotoperiodista assistent.
Imatges capturades instants després de l’atac mostren Al-Sharif amb el rostre i part del cos destrossats, així com el cadàver de Mohammed Qreiqeh. Poc després, un altre vídeo mostra desenes d’homes traslladant en una llitera un dels cadàvers amortallats, presumiblement el d’Al-Sharif, entre càntics d’‘Al·là és gran’.
Proves sense verificar
L’argument de l’Exèrcit israelià passa perquè Al-Sharif estava vinculat al grup islamistaHamàs, presentant com a proves dos documents l’origen dels quals no va detallar i que no poden ser verificats. Un es titula ‘Llista d’operatius de Hamàs en la brigada nord de la Franja de Gaza’. En aquesta llista, queda registrat que Al-Sharif va resultar ferit el 2019 com a membre del grup islamista, al qual presumptament es va afiliar el 2013, amb 17 anys. Un altre document en el qual es registren tribulacions de presumptes membres de l’organització inclou una entrada en la qual Al-Sharif figura com a ferit per una explosió el 2017.
En qualsevol cas, titllar de terroristespersones incòmodes com a excusa per eliminar-les és un modus operandi habitual de l’Estat hebreu. Israel ja havia assenyalat Al-Sharif, un dels professionals més coneguts de l’enclavament, en diverses ocasions, si bé mai ha presentat proves verificables de la seva afiliació a una milícia.
Quan l’octubre del 2024 Israel va publicar per primera vegada aquests documents, advertint que Al-Sharif era un dels seus objectius, Reporters sense Fronteres (RSF) va concloure: «La mera publicació d’aquests documents no constitueix prou prova d’afiliació o llicència per matar».
«Un dels més valents de Gaza»
La cadena qatariana és el principal mitjà estranger que informa des de l’enclavament, ja que Israel ha prohibit l’accés a la premsa internacional de manera independent, així com un dels més importants del món àrab. Israel va prohibir que Al-Jazeera emetés al seu territori.
En el seu comunicat, la cadena ha assenyalat que Al-Sharif era «un dels periodistes més valents de Gaza». «L’ordre d’assassinar Anas al-Sharif», així com els seus companys, és, segons Al-Jazeera, «un intent desesperat de silenciar les veus que denuncien la imminent presa i ocupació de Gaza».
«A l’acomiadar un altre grup dels seus millors periodistes, que van documentar amb audàcia i valentia la difícil situació de Gaza i la seva població des de l’inici de la guerra, Al-Jazeera responsabilitza les forces d’ocupació i el Govern israelians d’atacar i assassinar deliberadament els seus periodistes», argumenta la nota que afegeix: «Això es produeix després de les reiterades incitacions i crides de múltiples funcionaris i portaveus israelians perquè s’ataqués l’intrèpid periodista Anas al-Sharif i els seus col·legues». La cadena va indicar que tant Anas com els seus companys van ser «de les últimes veus que quedaven des de Gaza, oferint al món una cobertura sense filtres i des del terreny de les devastadores realitats que pateix el seu poble».
El canal va instar la comunitat internacional i totes les organitzacions pertinents «a prendre mesures decisives per aturar aquest genocidi en curs i posar fi als atacs deliberats contra periodistes». Al-Jazeera va remarcar que la «immunitat dels perpetradors i la falta de rendició de comptes animen les accions d’Israel i fomenten una opressió més intensa contra els testimonis de la veritat».
Amb aquests últims cinc informadors assassinats, el recompte del Govern gazià d’informadors morts a causa de l’ofensiva israeliana ascendeix a 237, en una llista que inclou periodistes, ‘influencers’ i altres creadors de contingut.
