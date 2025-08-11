S'Agaró i la màfia russa
Arran del descobriment d’una trama de blanqueig del Tresor rus a Espanya, el lletrat es planteja si l’Audiència Nacional té raó de ser
Francesc de P. Jufresa
La UDEF afirma que un alt càrrec de la corporació estatal russa Rostec, Vladímir Artiakov, lligada a Putin, ha blanquejat més de 16 milions d’euros procedents de Rússia adquirint finques de luxe a la Costa Brava, a nom de la sogra del magnat, que van acabar posades a nom del seu fill, detingut el 14 de juliol a s’Agaró i posat en llibertat per l’Audiència Nacional.
Aquesta notícia té tots els elements per escandalitzar, no només per l’origen dels diners, que han passat per tota mena de paradisos fiscals, sinó pel desvergonyiment amb què aquesta màfia actua, desviant diners del Tresor fins a la Costa Brava per comprar propietats i reformar-les, per exemple, instal·lant banyeres de valor superior al milió d’euros. EL PERIÓDICO ja va revelar, amb 20 mitjans internacionals més, un altre cas molt semblant que va afectar un dels més íntims col·laboradors de Putin, Txémezov, fabricant del fusell kalàixnikov. La seva fillastra va comprar una luxosa vila a la urbanització s’Agaró Vell, que va aixecar Ensesa fa un segle.
La UDEF ha dut a terme aquesta nova investigació en la causa que instrueix a l’Audiència Nacional el magistrat Ismael Moreno, impulsada pel fiscal anticorrupció Grinda a partir de la denúncia d’un ciutadà britànic, Bill Browder, desposseït de les seves empreses a Rússia. Aquesta investigació ens torna a posar de manifest el problema d’aquesta "justícia universal" que el legislador espanyol va decidir instaurar per justificar la pervivència de l’Audiència Nacional, amb la qual, per exemple, Baltazar Garzón va ordenar la detenció del general Augusto Pinochet a Londres, cosa que va crear un conflicte internacional que vostès recorden perfectament, com també recorden que Garzón va acabar expulsat de la carrera judicial pel Tribunal Suprem, per violar el secret de les comunicacions de les persones que investigava.
En definitiva, aquests procediments que tramita l’Audiència Nacional de cara a la galeria són una matussera justificació de la pervivència d’aquest òrgan judicial que el constituent es va treure de la faixa per mantenir el "tinglado" del Tribunal d’Ordre Públic (TOP), de record ben sinistre.
No és factible investigar el blanqueig de diners russos si no es pot investigar com s’han generat aquests diners a Rússia, perquè tot i que la legislació sobre blanqueig a la Unió Europea permet obrir aquestes investigacions es donen casos de condemnes per blanqueig a persones absoltes al seu país pel suposat origen il·lícit dels fons. Així és com va passar amb Jonas Falk, el Pablo Escobar suec, en un judici, en el qual vaig intervenir, a l’Audiència de Barcelona, encara pendent de cassació, que revela que aquestes investigacions per blanqueig sempre seran coixes.
Celebrant que Ensesa no hagi de veure des de la seva tomba s’Agaró pres per la màfia, em pregunto si ha de continuar existint l’Audiència Nacional o ja n’hi hauria prou amb els jutges naturals, que és el que diu la Constitució, màfies a banda.
Francesc de P. Jufresa és advocat penalista
