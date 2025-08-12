Un iot de luxe s'incendia i acaba enfonsant-se a Formentera
L'enorme columna de fum que ha provocat l'incendi era visible des de llocs tan distants com l'aeroport d'Eivissa
Pilar Martínez
Un iot privat d'uns 25 metres d'eslora amb el nom 'Da Vinci' i matriculat a Alacant ha patit un incendi en la zona dels motors aquest dimarts al matí per causes que encara es desconeixen, la qual cosa ha fet necessària la intervenció de les embarcacions de Salvament Marítim 'Concepción Arenal' i 'Naos', així com dels bombers de Formentera, que han acudit a la zona per evacuar als set tripulants de l'embarcació i intentar extingir l'incendi, la qual cosa finalment no ha estat possible i el iot ha acabat per enfonsar-se a les 17.20 hores, segons ha confirma Salvament Marítim. L'incendi ha provocat un dens núvol de fum negre visible des de punts tan distants com l'aeroport d'Eivissa.
El succés ha ocorregut entorn de les 10.30 hores d'aquest matí, quan la tripulació ha detectat un incendi a l'interior de l'embarcació que ha intentat controlar pels seus propis mitjans al mateix temps que disposava els bots salvavides sense activar en la proa del vaixell, per si eren necessàris. El ferri de Baleària 'Ramón Llull' que havia sortit del port de la Savina de Formentera a les 11.15 hores en direcció a Dénia, s'ha desviat fins al lloc quan passava a l'altura d'és Vedrà per assistir el iot sinistrat fins a l'arribada de la Guardamar 'Concepción Arenal', que ha estat la primera embarcació de Salvament Marítim a dirigir-se al lloc des de la seva base al port d'Eivissa. En conèixer que la Guardamar acudia en ajuda de la nau sinistrada, el vaixell de Baleària ha continuat el seu camí.
A la seva arribada, i segons informen des de Salvament Marítim, els professionals de la Guardamar han comprovat que els set ocupants del iot estaven en bon estat de salut i els ha rescatat per traslladar-los al port d'Eivissa. Una segona embarcació, la Salvamar 'Naos', ha acudit a prestar ajuda amb una dotació de dos bombers del Consell de Formentera, que no han pogut fer res a causa de la força de l'incendi que ja consumia bona part del iot. A mitjan tarda, la 'Naos' ha traslladat als bombers de tornada a la pitiüsa del sud i, després, s'ha dirigit cap a Eivissa per deixar a terra als tripulants de l'embarcació sinistrada. A última hora de la tarda, quedava en el lloc del sinistre, a 7,3 milles al sud-oest de Punta Gavina, segons Salvament Marítim, la Guardamar 'Concepción Arenal' recollint restes del naufragi. Ja al matí s'apuntava a la possibilitat de deixar que el vaixell es consumís i s'enfonsés, donada la dificultat i el risc que suposa el trasllat d'una nau incendiada a qualsevol port.
