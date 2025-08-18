Incendis a Astúries
El foc ha arrasat ja 4.000 hectàrees a Astúries: tres nous incendis enfonsen els veïns en l’angoixa
Tensió als pobles somedans de Gúa i Caunedo davant la proximitat de les flames
S’espera que la pluja ajudi avui els bombers
Pablo Álvarez
Va ser la gota que va fer vessar el got de la tragèdia. Com si Somiedo no tingués ja prou problemes amb els incendis que arrasen des de fa dies el seu impressionant patrimoni natural, una acció fortuïta o bé un o diversos desalmats van agreujar ahir al matí la situació i van provocar tres focs a la pujada al port. Així: un rere l’altre, en cadena, segons va denunciar l’alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández. Un d’aquests va afectar dues poblacions, Gúa i Caunedo, que durant diverses hores van témer que les seves cases, els seus estris i el seu bestiar poguessin ser pastura d’unes flames que arribaven a poques desenes de metres. A última hora del dia, la gran concentració de recursos humans i tècnics va aconseguir mitigar el perill, sense arribar a erradicar-lo.
Cap a les tres de la tarda, tres camions de bombers i un tractor amb una cisterna vigilaven el foc des de Caunedo. El regidor Belarmino Fernández no trobava paraules per expressar la seva indignació: «Ha sigut un acte de terrorisme mediambiental, una cosa increïble, intencionada cent per cent, una desgràcia total. Demanem col·laboració ciutadana. Tot ho va fer la mateixa gent, en deu minuts i en una distància de tres o quatre quilòmetres. Esperem que agafin el responsable, això no pot quedar impune».
Immediatament, la Guàrdia Civil es va posar a buscar els responsables. I també va haver de tallar la carretera que serpenteja pel port de Somiedo perquè el fum i el despreniment de pedres feia que la circulació resultés molt perillosa.
El triple foc de Somiedo va acabar de rematar un panorama dantesc d’incendis a Astúries. El conseller de Mobilitat, Medi Ambient i Gestió d’Emergències, Alejandro Calvo, va efectuar ahir una valoració de danys global: «Unes 4.000 hectàrees»· del Principat calcinades, d’occident a orient. És una superfície pròxima a la del municipi de Corvera d’Astúries (4.600 hectàrees)
Ahir, el sol amb prou feines va poder travessar la cortina de fum a bona part d’Astúries i del nord de Lleó. A última hora del dia, es mantenien sota control al Principat 14 incendis forestals: 7 actius, 4 que es consideraven controlats i 3 estabilitzats o en revisió. Els equips d’extinció esgotaven els últims moments de llum amb tots els mitjans disponibles, inclosos bombers vinguts de Castella-la Manxa. «On treballem amb més intensitat és al suroccident i en els dos fronts que van entrar per Lleó: Degaña i Somiedo», va indicar el conseller Calvo.
Un factor d’alleujament, a la tarda, va ser un canvi en la direcció del vent que va provocar que «el foc s’estigui contenint». A les autoritats els preocupa el «cansament» dels equips, després de tants dies de lluita intensa. No obstant, s’espera que la pluja, absent des de fa temps, doni un cop de mà. L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) pronostica per avui a Astúries un descens de les temperatures i, a més, «pluges febles, que poden ser persistents a l’interior». Això seria aigua de maig en ple Ferragosto.
Sobre els nous incendis de Somiedo, Alejandro Calvo va indicar: «Hi ha hagut una acció humana, s’està investigant i si hi ha intencionalitat haurà de caure el pes de la llei». En aquest balanç final de la jornada, el titular de Mobilitat, Medi Ambient i Gestió d’Emergències va valorar que cap nucli de població es troba seriosament amenaçat. I va precisar: «El que hem plantejat són evacuacions preventives per ajudar persones vulnerables, si ho necessiten, per evitar l’estrès de l’incendi».
Aquestes paraules del màxim responsable autonòmic en la lluita contra els incendis significaven que els focs provocats de Somiedo amenaçaven a la nit menys que a la tarda. Un d’ells, a la sortida de Pola camí del port, va poder ser apagat amb celeritat gràcies al fet que «l’avís va ser imminent», va explicar l’alcalde; un altre va afectar el marge esquerre de la pujada, a la zona de La Llamardal; i el tercer, el més perillós, va incidir sobre dues aldees: Gúa i Caunedo.
A primera hora de la tarda, el punt d’observació de fauna ubicat a Caunedo era un lloc de vigilància del foc. Maria Elena Ménguez Costalago fa 41 anys que viu al poble de Somiedo: «És molta tensió. El foc és molt a prop del poble. Ho estem passant fatal, també pel bestiar que tenim al prat»,va indicar a aquest diari.
Gerardo Salmerón, natural d’Aranjuez, i la seva família van comprar casa a Caunedo fa set anys: «Ens vam espantar bastant. Esperem que els bombers facin la seva feina i nosaltres col·laborarem en el que puguem. Impressiona veure i sentir com el foc devora el bosc».
A Gúa hi havia Lucas Rodríguez Llordén, establert des de fa molts anys a Astúries però nascut molt a prop de Molezuelas de la Carballeda, localitat on es va originar el gran foc que assola Zamora. Ahir a la nit, comentava a LA NOVA ESPANYA: «Ara sembla que la situació de Gúa està més controlada, però ens hem emportat un ensurt considerable».
En efecte, poc abans de les 18.00 hores, va aparèixer un helicòpter. I més bombers es van afegir als de Pravia i Grado que feia hores que protegien el poble. D’aquesta manera, semblava entrar en fase de control un foc que durant el dia d’ahir va augmentar l’angoixa del ja molt castigat concejo de Somiedo, també amenaçat en la seva joia ecològica de La Pornacal i a la localitat de Villar de Vildas.
