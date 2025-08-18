Els incendis a Espanya, sense aturador: ja s'han cremat prop de 350.000 hectàrees, un 0,7% de la superfície del país
Mai s'havia registrat tanta superfície calcinada en una mateixa campanya d'incendis forestals
Prop de 350.000 hectàrees ja s'han cremat a Espanya aquest any, segons l'última estimació del Servei d'Informació d'Incendis Forestals Europeus (EFFIS), una eina del programa satel·lital Copernicus de la UE. Les 344.417 hectàrees calcinades són un rècord des de l'inici de la sèrie, el 2006, i corresponen a un 0,7% de la superfície total del país. A més, segons la mateixa font, se supera amb escreix la mitjana d'unes 80.000 hectàrees afectades anualment arreu de l'Estat per focs. Espanya encapçala així la Unió Europea en àrea assolada el 2025 per davant de Portugal (216.214 ha), i els satèl·lits comunitaris només havien captat un any amb tant territori cremat en un únic estat: el país lusità el 2017, amb més de mig milió d'hectàrees.
Fa vuit anys, a Portugal van cremar 563.530 hectàrees, una xifra a la qual només s'apropa la d'Espanya aquest any entre els països de la Unió Europea. Les dades de Copernicus també recullen l'afectació a la resta del continent, l'Orient Mitjà i el nord de l'Àfrica, i aquest any Ucraïna és l'únic país amb més àrea afectada: 401.873 hectàrees.
L'abast de les flames s'ha disparat de manera exponencial a l'Estat en les últimes setmanes, ja que abans dels focs de Galícia i Castella i Lleó, a principis d'agost, només hi havia 45.285 hectàrees afectades. Entre el 5 i el 12 d'agost, Copernicus en compta unes 100.000 més, i en l'última setmana escassa se'n sumen 200.000 més. El programa comunitari estima un total de 224 incendis al país enguany mitjançant el seu satèl·lit Sentinel-2.
En els últims vint anys de dades, mai s'havia registrat tanta superfície calcinada a Espanya en una mateixa campanya. L'any 2022, el més assolador des del 2006, es van cremar 306.555 hectàrees, una xifra ja superada enguany, en 493 incendis –Copernicus en comptabilitza de moment 224 fins ara. El 2012 és el tercer registre més alt en àrea afectada (189.376 ha).
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Demanen a l’Ajuntament de Girona que mostri on realment van les deixalles
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Greus problemes a Montilivi: res canvia si res canvia