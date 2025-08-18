Montoro va ser alertat pel seu cap de gabinet d’una investigació a Palma sobre el PP

TRIBUNALS
Cristóbal Montoro va ser alertat el 10 de desembre del 2015, quan era ministre d’Hisenda amb el Govern de Mariano Rajoy, de la investigació que el jutge de Palma de Mallorca, José Castro, sobre una sèrie d’operacions amb tercers efectuades per la formació de la qual era dirigent, el Partit Popular. El que va ser el seu cap de gabinet, Felipe Martínez Rico, un dels imputats pel ‘cas Montoro’ de presumpte tràfic d’influències, li va remetre a les 23.29 hores d’aquell dia un correu electrònic encapçalat amb la paraula ‘ministre’ en què li comunicava que aquest magistrat havia sol·licitat a l’Agència Tributària «informació sobre pagaments» entre una companyia asseguradora i el Partit Popular entre el Partit Popular entre una companyia asseguradora i el Partit Popular entre una companyia asseguradora i el Partit Popular entre una companyia asseguradora i el Partit Popular entre una companyia asseguradora segons el document a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. Aquest correu electrònic, igual com d’altres, no ha sigut incorporat en la causa oberta pel jutge de Tarragona Rubén Rus Vela.
El jutge José Castro, que també va instruir el cas Palma Arena en què estava implicat l’expresident balear Jaume Matas i el cas Nóos pel qual va ser condemnat Iñaki Urdangarin, estava indagant la possible connexió de les obres de remodelació, entre d’altres, de la seu del PP al carrer Génova de Madrid amb l’adjudicació de les obres de l’hospital de Son Espases, que es trobaven en el seu punt de mira per suposades irregularitats i pagaments de comissions durant el procés de concessió.
Va ser en el si d’aquesta investigació quan el magistrat va sol·licitar a la Delegació de l’Agència Tributària a Madrid perquè li remetés informació fiscal de la qual disposés efectuades amb tercers pel PP nacional entre els anys. L’edifici on es manté la seu dels populars va ser adquirida el 2006 a la companyia d’assegurances que figura a l’email en què Martínez Rico l’informa Montoro sobre la petició del jutge.
Condemna de Jaume Matas
Anys després, el novembre del 2021, el Tribunal Suprem va confirmar la condemna de 10 mesos de presó i 10 anys d’inhabilitat per a càrrec públic per a Jaume Matas pel cas Son Espases per haver exercit «la pressió moral i jeràrquica» cap als seus subordinats per beneficiar una empresa en l’adjudicació d’aquest centre sanitari. En la sentència, no es fa menció en cap moment a la seu del PP al carrer Génova.
Dies més tardes d’aquest primer email, Martínez Rico li torna a remetre al llavors ministre Montoro un altre correu electrònic, però aquesta vegada, fa referència a una altra investigació que estava portant a cambo el jutge Castro, el cas Noós. «Ministre, t’adjunto dues notes que l’AdE [Advocacia de l’Estat] ha elevat al Ministre de Justícia». A continuació relata que les referències de l’Agència Tributària a una interlocutòria dictada pel magistrat de Palma «no són greus». La interlocutòria a què es refereix el correu, l’enllaç per descarregar-lo està incorporat, es refereix a l’obertura del judici oral per a 17 persones pel cas Nóos de presumpta desviació de fons, entre els quals es trobava Iñaki Urdangarin, que encara era el marit de la infanta Cristina. Urdangarin, al final, va ser condemnat a cinc anys i 10 mesos de presó.
Cas Nóos
La crítica del jutge que havia posat nerviosos determinats càrrecs de l’Agència Tributària versava sobre la posició d’aquesta institució en el cas Nóos.
El magistrat assenyalava en la seva interlocutòria que l’Agència, «que s’atribueix la qualitat de perjudicada, elegeix, no en l’àmbit tributari administratiu, cosa que podia ser una apreciació lògica, sinó penalment i el seu caprici les persones que hauran de respondre per això», excloent «inexplicablement a d’altres» que s’estimaven indiciàriament com a cooperadores necessàries a la seva comissió. Martínez Rico li comenta a Montro que un tal Santiago, a qui no identifica, està «incòmode», però que una persona a qui denomina David considera que “són referències retòriques”. Aquest document tampoc ha sigut inclòs en el procés judicial pel cas Montoro
