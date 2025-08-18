Pedro Sánchez visitarà aquest dimarts Extremadura per conèixer l'evolució de l'incendi de Jarilla

L’incendi de Jarilla va començar dimarts passat i té un perímetre de 140 quilòmetres

Els bombers, treballant en l'incendi de Jarilla.

Els bombers, treballant en l'incendi de Jarilla. / Ministeri de Defensa

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà aquest dimarts Extremadura per conèixer l’evolució de l’incendi forestal de Jarilla, a la província de Cáceres, segons han informat aquest dilluns fonts de Moncloa. El cap de l’executiu ha estat fins aquest mateix dilluns a les Canàries, des d'on ha presidit una reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d’Emergències (CECOD). Sánchez es reuneix aquesta tarda amb el president de Canàries, Fernando Clavijo, en una reunió a Lanzarote i on també assisteix el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.

L’incendi de Jarilla, a la província de Càceres, va començar dimarts passat i té un perímetre de 140 quilòmetres. Ja ha afectat més de 12.000 hectàrees. És el més greu dels vuit incendis forestals que continuen actius ara mateix a Extremadura. El foc ha obligat a ordenar confinaments i a fer evacuacions en municipis i finques aïllades de la rodalia. L’avanç de les flames, empeses pel vent, fa témer que l’incendi entri a la província de Salamanca en les pròximes hores, informen des de cos de Bombers.

@diaridegirona.cat Els incendis a Espanya, sense aturador: mai s'havia registrat tanta superfície calcinada en una mateixa campanya d'incendis forestals. #incendis #focs #Espanya ♬ sonido original - diaridegirona.cat

La Generalitat ha enviat aquest dilluns un comboi d’ajuda per combatre els focs que devoren des de fa dies el nord-oest de la Península, i participarà en les tasques d’extinció de l’incendi de Jarilla. El formen 55 bombers, 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris, que s’hi quedaran fins divendres segons està previst.

Ajuda d'Europa

La Unió Europea també ha mobilitzat mitjans aeris i equips tècnics des de sis estats membres diferents per ajudar Espanya en l’extinció dels incendis, segons ha informat la Comissió Europea. En concret, França i Itàlia han aportat quatre avions, i Eslovàquia, Txèquia i Països Baixos han afegit 4 helicòpters. Per la seva banda, França i Alemanya han proporcionat equips terrestres.

