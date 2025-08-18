Pedro Sánchez visitarà aquest dimarts Extremadura per conèixer l'evolució de l'incendi de Jarilla
L’incendi de Jarilla va començar dimarts passat i té un perímetre de 140 quilòmetres
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà aquest dimarts Extremadura per conèixer l’evolució de l’incendi forestal de Jarilla, a la província de Cáceres, segons han informat aquest dilluns fonts de Moncloa. El cap de l’executiu ha estat fins aquest mateix dilluns a les Canàries, des d'on ha presidit una reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d’Emergències (CECOD). Sánchez es reuneix aquesta tarda amb el president de Canàries, Fernando Clavijo, en una reunió a Lanzarote i on també assisteix el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.
L’incendi de Jarilla, a la província de Càceres, va començar dimarts passat i té un perímetre de 140 quilòmetres. Ja ha afectat més de 12.000 hectàrees. És el més greu dels vuit incendis forestals que continuen actius ara mateix a Extremadura. El foc ha obligat a ordenar confinaments i a fer evacuacions en municipis i finques aïllades de la rodalia. L’avanç de les flames, empeses pel vent, fa témer que l’incendi entri a la província de Salamanca en les pròximes hores, informen des de cos de Bombers.
La Generalitat ha enviat aquest dilluns un comboi d’ajuda per combatre els focs que devoren des de fa dies el nord-oest de la Península, i participarà en les tasques d’extinció de l’incendi de Jarilla. El formen 55 bombers, 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris, que s’hi quedaran fins divendres segons està previst.
Ajuda d'Europa
La Unió Europea també ha mobilitzat mitjans aeris i equips tècnics des de sis estats membres diferents per ajudar Espanya en l’extinció dels incendis, segons ha informat la Comissió Europea. En concret, França i Itàlia han aportat quatre avions, i Eslovàquia, Txèquia i Països Baixos han afegit 4 helicòpters. Per la seva banda, França i Alemanya han proporcionat equips terrestres.
