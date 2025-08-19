Foc
Astúries ja controla els seus incendis gràcies a la pluja i la caiguda de temperatures i apressa Lleó a extingir els seus
Degaña, la preocupació ara per un focus al costat d’un llogarret
Els veïns de Somiedo s’afegeixen a les feines d’extinció per salvar la Pornacal
Ramón Díaz
Els incendis que afecten Astúries, i que ja han arrasat més de 4.000 hectàrees al Principat, van entrar ahir en una nova fase que convida a l’optimisme, tot i que sense perdre en cap moment la preocupació, en particular pels focs procedents Lleó, molt més descontrolats i que, al tancament d’aquesta edició, feien anar de bòlit el Govern regional.
El Principat, on governen en coalició el PSOE i IU, va fer ahir un encàrrec a la Junta de Castella i Lleó, amb executiu del PP. «S’han d’apagar allí, no depenem de nosaltres mateixos», va assegurar Alejandro Calvo, conseller de Mobilitat del Principat, sobre els focus actius a la comunitat veïna i que podrien endinsar-se en territori asturià. «No tenen un cap de zona, però (es parla) amb qui està dirigint allí l’operació perquè els mitjans aeris estiguin coordinats. En la mesura que sigui possible, si nosaltres podem treballar també a la zona, ho farem amb anticipació», va afegir el conseller.
Aquestes declaracions es produeixen en un context nacional de pugna política pels incendis, amb Castella i Lleó reclamant més mitjans i criticant l’Executiu de Pedro Sánchez, que rebutja aquestes acusacions.
Mentre la baralla augmenta als despatxos, la lluita a les muntanyes continua sense caserna. Els focs actius a Astúries es repartien en diversos municipis: Cangas del Narcea, Degaña, Ponga (Taranes), Quirós (Faedo), Somiedo (Caunedo i Gúa) i Cabrales (Camarmeña).
Ahir la meteorologia va acudir al rescat amb temperatures més baixes (diferències de 15 graus respecte al cap de setmana), boira i algunes pluges que van facilitar les feines dels equips que lluitaven contra les flames. «S’obre una finestra d’oportunitat amb la pluja per anar rematant els incendis actius, que en són set. L’hem d’aprofitar»,va assegurar Adrián Barbón, president del Principat, que va participar en la reunió del Centre de Coordinació d’Emergències (Cecopi) a primera hora del matí. «El temps ajudarà i l’important és que plogui, per després poder-ho rematar», va destacar el president regional.
A Astúries es registraven ahir 17 incendis forestals, dels quals vuit estaven actius, vuit controlats i un estabilitzat, segons l’últim balanç del Servei d’Emergències del Principat (SEPA). Es tractava d’un foc actiu més que el dia anterior. Tot i que els focus no es donaven per extingits, la situació estava controlada a la majoria dels punts. De fet, a dos dels municipis més vigilats, Somiedo i Degaña, gairebé no s’entreveien flames als focus actius, tot i que sí una forta fumarada dalt de les muntanyes.
«Vivim la situació amb dues sensacions: tenim els focs bastant ben controlats, però alhora la preocupació dels que venen des de Lleó»,va assegurar a última hora de la tarda Alejandro Calvo des de La Morgal, on es va reunir de nou el Cecopi, encarregat d’avaluar l’evolució dels incendis forestals.
La preocupació de Calvo coincidia amb la de nombrosos veïns dels pobles més pròxims a les flames als municipis de Somiedo i Degaña. I també amb la situació sobre el terreny: en territori asturià, accedint a Degaña des de Somiedo i pujant El Puerto, gairebé no hi havia fum ni restes de cendra, que sí que envaïen la zona en els últims dies. En canvi, en territori lleonès, en pobles com Villablino o Piedrafita de Babia, l’olor de cremat i el fum eren aclaparadors.
Degaña, el municipi que més preocupa
L’incendi més preocupant ahir era l’originat a Degaña, per la seva proximitat a Rebollar, un llogarret del municipi. Els focus estaven a la praderia de Piedrafita i a la praderia de la Veiga. A última hora de la tarda treballaven sobre el terreny tres helicòpters i bombers de Guadalajara i d’Astúries. Per a les pròximes hores s’està valorant quina tàctica afrontar de cara a frenar el front que avança amb força des de Lleó.
L’alcalde de Degaña, Óscar Ancares, era sobre el terreny, molt pendent de les tasques. «La situació està continguda, la boira de la nit ajudarà a mantenir els focs tranquils i sense aparent perill que puguin mantenir-se actius. Continuarem treballant durant la nit per poder fer un tallafocs, però el municipi està controlat», va explicar.
A Somiedo, l’altre municipi amb més amenaces, la situació era similar, tot i que persistia la sensació de por entre els veïns dels pobles pròxims a les flames, on va ser difícil dormir la nit anterior.
L’incendi que amenaçava la praderia de la Pornacal, joia mediambiental d’Astúries, estava ahir pròxim a estabilitzar-se. Una trentena de veïns de Villar de Vildas, el poble més pròxim a les flames, van pujar a primera hora el pendent per intentar extingir-les. Després s’hi van afegir els equips d’emergències. «S’ha avançat moltíssim en aquest incendi amb l’ajuda de veïns, de l’Ajuntament i de tots els equips»,va destacar Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo.
Els altres focus preocupants en aquest municipi se situaven entre els pobles de Caunedo i Gúa. En aquest cas, a falta de dades en la investigació, els veïns donen per fet que van ser provocats per la mà de l’home. Els focs també estaven sota cert control, tot i que al matí els efectius reclamaven la presència d’helicòpters per ajudar a sufocar les flames, amb la carretera ja oberta. Caunedo era el poble més pròxim, si bé els veïns mantenien la calma. També treballava en aquesta zona una dotació de bombers d’una empresa privada que forma part de l’expedició del rodatge de ‘Los juegos del hambre’.
El foc de Genestoso, a Cangas del Narcea, també estava controlat. En el sector d’aquest incendi, procedent de l’incendi lleonès d’Orallo que també afecta Somiedo, continuen les feines i al llarg de la nit es mantindria una guàrdia amb efectius dels Bombers d’Astúries i una quadrilla forestal.
Estabilitzats a l’Orient
Els incendis que afecten el parc nacional dels Picos de Europa i el parc natural de Ponga es mantenen estabilitzats i, de moment, el bosc de Piloño –on se centra la màxima preocupació– no corre perill, tot i que guardes i ramaders de la zona es mantenen vigilants.
A Ponga es comptaven ahir tres incendis. Segons va informar l’alcaldessa, Marta Alonso, el de l’Accesorio –paratge situat als voltants de Peloño– afecta, de moment, només terrenys de la província de Lleó. Com a mesura de precaució, la regidora va ordenar tancar la piscina municipal i retirar-ne tots els elements que poguessin dificultar les tasques dels helicòpters per carregar aigua.
La boira va impedir el vol dels helicòpters durant el matí. Tot i que Peloño i el seu entorn presenten un estat gairebé tardoral –amb branques soltes, molta fulla seca i algun faig caigut–, Marta Alonso va destacar que la zona conserva també una capa de vegetació verda que segurament frenaria el foc. Les flames avançaven lentament cap a la vall de Tolivia. Alguns ramaders i diversos guardes tenien previst passar la nit a la zona per vigilar l’evolució del foc. L’alcaldessa va destacar l’«actuació de luxe» d’uns i d’altres, així com dels bombers i d’una empresa forestal, i va alertar que el problema arribarà després del foc pel possible despreniment de pedres, a l’haver quedat destruïda la vegetació.
Un altre incendi registrat a Ponga, el de Taranes, estava «controlat» ahir a la tarda. Va ser extingit per efectius de bombers i personal d’una empresa, amb l’ajuda de l’helicòpter, després de ressorgir diumenge a la tarda. El principal perill estava a la zona més pròxima a Vallemoru. D’altra banda, l’incendi de Colláu Zorru va ser extingit diumenge a la tarda.
Marta Alonso va remarcar que els experts ja han avançat que tant l’incendi de La Uña com el de Taranes van sorgir a causa de tempestes elèctriques, ja que es van originar en zones escarpades on no hi ha bestiar. «Ningú puja a cremar tenint bestiar a la zona. Seria absurd»,va destacar.
Mentrestant, l’incendi declarat a Bejes (Cantàbria) es manté controlat i no ha arribat a tocar territori asturià, com es va témer en un primer moment.
A la zona lleonesa del parc nacional dels Picos de Europa, al voltant de mig centenar de joves dels vuit pobles de la vall de Valdeón no han atès l’ordre de desallotjament i romanen a la zona excavant rases i habilitant proteccions contra el foc. Sí que han desallotjat casa seva la resta dels veïns, uns 350, la majoria d’ells reallotjats en un poliesportiu de Riaño.
Navarra i la UME, presents
La Comunitat Foral de Navarra vacedir ahir un helicòpter per a la lluita contra els incendis a Astúries i ha posat a disposició de les comunitats autònomes 24 bombers i vuit vehicles. Al seu torn, efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) eren ahir a Cangas del Narcea, pendents d’ajudar si fos necessari.
