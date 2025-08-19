El jutge Peinado cita per malversació Begoña Gómez i la seva assistent
El magistrat cita a declarar el dia 11 la dona del president i Cristina Álvarez
T. C. F.
El jutge Juan Carlos Peinado ha citat l’11 de setembre a declarar com a investigada Begoña Gómez, la dona del president del Govern, Pedro Sánchez, per la contractació de la seva assistent, Cristina Álvarez, per un presumpte delicte de malversació de cabals públics, segons una interlocutòria del 18 d’agost, a la qual va tenir accés aquesta redacció. El magistrat també cita a declarar com a imputada un dia abans, el 10 de setembre, Cristina Álvarez.
Peinado pren aquesta decisió, segons explica en la resolució, després que l’Audiència Provincial de Madrid, en una interlocutòria del 12 de juny, apuntés que la investigació hauria de centrar-se en si l’assistent "es va sobrepassar en l’acompliment de les funcions públiques que se li van encomanar per afavorir la investigada en el delicte de tràfic d’influències, mitjançant la desviació de mitjans públics posats indegudament al servei d’interessos particulars o estrictament privats".
Segons l’instructor, l’existència d’un correu d’Álvarez dirigit a la directora de comunicació institucional de Reale Seguros en el qual se sol·licitava directament la continuïtat com a entitat patrocinadora del màster [de Begoña Gómez], evidencia que la seva activitat "excedeix clarament les seves funcions", que consistien "en la gestió de l’agenda i del correu [de Gómez] i donar suport de seguretat i protocol en qualsevol desplaçament, reunió o intervenció de la dona del president del Govern".
A més, Peinado destaca que en les seves indagacions ha trobat "dades indiciàries, suficients en aquest moment processal, de les quals podria deduir-se també la relació amb les empreses del Grupo Barrabés, de les quals suposadament es valia la principal investigada, i això suposaria una clara desviació del compliment de la seva funció com a personal eventual de l’Administració".
Així mateix, la interlocutòria considera rellevant "l’amistat personal prèvia" entre la dona del president i Cristina Álvarez, "motiu del seu nomenament en el càrrec de màxima confiança, servint a les activitats privades de Begoña Gómez, que es pretenen millorar amb aquest nomenament, que podria suposar una desviació de recursos públics en favor d’interessos privats, i el que és més important, oferts dins d’una estructura institucionalitzada de poder que serveix per reforçar una indubtable influència com és la presidència del Govern".
Peinado també atorga importància a la consideració de funcionari públic "a efectes penals", en el qual inclou Álvarez i Gómez, "pel que fa al càrrec que ocupava en la càtedra extraordinària de Trasformació Social Competitiva" de la Universitat Complutense de Madrid (UCM).
