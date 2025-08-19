Detingut un menor d'edat com a presumpte autor de vuit incendis forestals a Santiago de Compostel·la

Els cossos policials el van enxampar amb un parell d'encenedors que, suposadament, utilitzava per incendiar els boscos

Els bombers extingint un dels incendis de Santiago de Compostel·la.

Els bombers extingint un dels incendis de Santiago de Compostel·la. / Jesús Prieto

Arturo Reboyras

Santiago de Compostel·la

Un menor de 17 anys i veí de Santiago de Compostel·la ha sigut detingut en una operació conjunta del Cos Nacional de Policia i la policia local com el principal sospitós d’almenys vuit incendis forestals que s’han produït en la primera quinzena d’agost a la zona d’A Rocha Nova i Vidán, a la capital gallega.

Segons ha pogut saber El Correo Gallego de fonts policials, testimonis presencials han identificat un noi que van poder veure amb artefactes incendiaris mirant de calar foc en masses forestals d’aquesta zona.

Les investigacions dutes a terme pels cossos policials han permès arribar fins a aquesta persona, que va ser detinguda quan portava dos encenedors que suposadament utilitzava per incendiar els boscos dels afores de Santiago.

Els bombers, treballant en un dels incendis a Santiago.

Els bombers, treballant en un dels incendis a Santiago. / Jesús Prieto

El noi va ser posat a disposició de la Fiscalia de Menors de la Corunya, que ja ha decretat el seu ingrés en un centre d’internament de menors.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents