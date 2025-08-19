Mor un turista català a Bali mentre realitzava pesca submarina
La víctima tenia 36 anys
Un català de 36 anys va morir diumenge a la turística illa indonèsia de Bali per un síncope mentre realitzava pesca submarina, segons va confirmar dimarts la policia local.
L'incident va ocórrer a la tarda de diumenge en aigües properes a la localitat costanera de Pemuteran, al nord-oest de Bali, on el català, que va entrar al país amb visat de turista, s'havia submergit per realitzar pesca submarina amb ulleres i tub d'esnòrquel.
"Se sospita que la víctima va patir un desmai" mentre pescava "amb un equip inadequat", assenyala l'informe policial enviat a EFE.
Acompanyants del vaixell en què viatjava van declarar a la policia que la víctima, natural d'Esplugues de Llobregat, no va sortir a la superfície i després d'una primera cerca infructuosa van avisar les autoritats i un grup amb equip de busseig, afegeix l'informe.
En una nova immersió, un dels bussejadors va localitzar sense vida la víctima a una profunditat d'uns 20 metres, abans d'iniciar l'operatiu per recuperar les restes mortals, segons la mateixa font.
"Estava utilitzant un equip d'esnòrquel que no era adequat per a aquesta profunditat. Però ell va decidir bussejar a més profunditat, d'acord amb els testimonis", ha explicat a EFE per telèfon Made Derawi, el cap de la Policia del districte de Gerokgak. La Policia, que no va aclarir si la companyia encarregada de l'activitat de pesca submarina estava sent investigada, va confirmar que ja havia notificat el succés al consolat d'Espanya.
