Nou autonomies aporten recursos als territoris afectats pel foc
Catalunya envia ajuda a Extremadura amb mig centenar de bombers, sis camions, vuit vehicles lleugers, un avió i dos helicòpters
Sara González
Espanya crema i, arran d’uns incendis sense parió, també la confrontació política treu fum. Més de 138.000 hectàrees –200.000 segons un informe de Copernicus– ja han quedat arrasades per les flames des del 10 d’agost i la situació és dramàtica a Galícia, Extremadura, Castella i Lleó i Astúries. L’emergència no ha dissuadit el foc creuat entre el Govern i l’oposició per retreure’s falta de recursos o d’assumpció de competències. Però, malgrat això, fins a nou autonomies governades per diversos partits han deixat recursos per contribuir en les tasques d’extinció, mentre contenen la respiració davant el risc d’incendis als seus territoris.
A Catalunya, el Govern de Salvador Illa ha enviat a mig centenar de bombers, sis camions, vuit vehicles lleugers, un avió i dos helicòpters per ajudar a apagar el foc a Extremadura, uns efectius que previsiblement s’hi estaran fins divendres. El president català i líder del PSC, que tot just fa un any que és al capdavant de la Generalitat, ha desplegat una estratègia per estrènyer vincles amb els seus homòlegs –amb un tour per explicar el seu projecte i reivindicar un nou model de finançament– que inclou la d’allargar la mà en emergències, com fa ara i va fer també després de la dana que va assolar València l’any passat.
El govern extremeny ha rebut "amb els braços oberts" l’ajuda i agraït "la solidaritat" de Catalunya, que també va enviar dissabte a Ourense un avió de reforç per recolzar la lluita contra les flames.
També altres comunitats, com ara Castella-la Manxa, envien efectius. El Govern del socialista Emiliano García-Page ha proporcionat mitjans a Castella i Lleó, Extremadura, Galícia i Astúries. Al seu torn, la Comunitat de Madrid ha aportat dos helicòpters, la de Múrcia 20 bombers, Andalusia 50 efectius, dos avions i un helicòpter i les Balears també mobilitzen un contingent. En el cas d’Euskadi, governada pel PNB i els socialistes, han sigut 70 els bombers desplaçats a Castella i Lleó. També Navarra, presidida per la socialista María Chivite, ha posat a disposició un helicòpter, que ja actua a Astúries, 24 bombers i 8 vehicles. I el País Valencià, en mans del popular Carlos Mazón, va mobilitzar ahir a 134 efectius de bombers cap a Castella i Lleó, a més de 12 autobombes, 5 nodrisses i una unitat de drons.
A mesura que els incendis continuen descontrolats, els governs autonòmics miren de cooperar d’acord amb les seves possibilitats, igual que s’han reclutat mitjans en l’àmbit estatal i la Unió Europea ha mobilitzat un contingent sense precedents procedent de fins a set països.
"La solidaritat de les comunitats autònomes és infinita", va resumir el conseller extremeny de Presidència, Interior i Diàleg Social, Abel Bautista, malgrat que la polarització entre els socialistes i la dreta no dona treva, mentre la necessitat d’apaivagar les flames és urgent. El PP va reconèixer que els mitjans que ha mobilitzat l’Estat estan "al 100%", motiu pel qual va refusar demanar el nivell 3 d’emergència, situació que deixaria la gestió en mans del Govern. Fins i tot Castella i Lleó, desbordada, va declinar demanar-ho.
Combat de boxa
Així, malgrat les hostilitats polítiques, s’ha activat la col·laboració entre territoris, tot i que a escala estatal el Govern i el PP continuen embrancats en una mena de combat de boxa per les responsabilitats. Si els populars van recriminar a Pedro Sánchez que fes tard per posar a disposició més efectius de la Unitat Militar d’Emergències i van desdenyar el seu pacte contra el canvi climàtic, a la Moncloa van assenyalar la falta d’inversió en prevenció dels governs del PP i l’absència d’alguns dels seus barons quan va esclatar la urgència. Després de visitar diumenge Galícia, Sánchez avui viatja a Extremadura.
