Trump ofereix garanties de seguretat a Kíiv si obté un acord de pau amb Rússia
El president nord-americà obre la porta a mantenir una reunió trilateral amb Putin i Zelenski / El dirigent ucraïnès acudeix a la Casa Blanca escortat per set líders europeus
Ricardo Mir de Francia
Aquesta vegada no hi va haver aspror ni humiliació televisada, més aviat el contrari, afabilitat protocol·lària i aparents incentius perquè Ucraïna es pugui plantejar alguna de les concessions territorials que el Kremlin i Washington li reclamen per negociar la pau amb Rússia. El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar ahir davant el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, que el seu país està disposat a aportar garanties de seguretat a Kíiv després d’un eventual acord amb Moscou per aturar la guerra a Europa. "Els oferirem una protecció excel·lent, molt bona seguretat", va dir el republicà durant la compareixença conjunta de tots dos líders a la Casa Blanca. "Ens implicarem en la seguretat d’Ucraïna", va remarcar per enunciar les paraules màgiques que Zelenski feia mesos que buscava.
Trump no va oferir gaires més detalls de quina mena de salvaguardes està disposat a tenir en compte per garantir que Ucraïna no tornarà a ser envaïda pels tancs del Kremlin si accepta un acord de pau. Una qüestió que va discutir més tard –inicialment davant les càmeres– amb els set líders europeus que van acompanyar Zelenski en la segona visita a la Casa Blanca des que el populista novaiorquès va tornar al poder. El seu negociador per a tot Steve Witkoff va afirmar la vigília que, en la reunió que Trump va mantenir divendres amb Vladímir Putin a Alaska, l’autòcrata russa va acceptar que tant els EUA com Europa ofereixin garanties de seguretat a Ucraïna similars a la defensa col·lectiva que preveu l’article 5 de l’OTAN. Sempre que, això sí, Kíiv no ingressi a l’Aliança Atlàntica. Una exigència del Kremlin que Trump ha fet seva.
"Respecte a la seguretat, hi haurà molta ajuda. Els europeus són la primera línia de defensa perquè són més a prop, però nosaltres també els ajudarem, ens hi implicarem", va dir Trump al ser preguntat si estaria disposat a enviar soldats nord-americans a Ucraïna després d’un eventual alto el foc. Es tracta d’un canvi de postura significatiu, després que la Casa Blanca hagi insistit durant mesos a dir que la seguretat futura d’Ucraïna ha de recaure en els europeus. Un tomb ostensiblement celebrat per Zelenski, que aquesta vegada va acudir a la Casa Blanca amb un vestit negre, sis mesos després que un periodista li critiqués en aquest mateix lloc el vestit militar. "És molt important que els EUA emetin un senyal tan ferm que està disposat a aportar garanties de seguretat", va afirmar després l’ucraïnès. Al ser preguntat al Despatx Oval quines mesures concretes espera, va respondre amb un "de tot". Des d’armes fins a intel·ligència, formació...
Hores abans de la reunió, la Casa Blanca havia tornat a posar tota la pressió sobre l’ucraïnès. O, dit d’una altra manera, sobre l’envaït en comptes de l’invasor. "Si vol, el president Zelenski d’Ucraïna pot posar fi gairebé immediatament a la guerra amb Rússia o continuar la lluita", va escriure Trump a la seva xarxa social.
Entrega de territoris
Un missatge en què també va dir que s’haurà d’oblidar de recuperar Crimea. Aquesta bufetada va arribar després que Putin s’oferís a Alaska a congelar la línia del front si Ucraïna li lliura tot el Donbàs, incloses les regions de Donetsk que els seus militars encara no controlen. "Hem de discutir els possibles intercanvis de territori, tenint en compte la línia de contacte actual", va remarcar després Trump.
Aquesta vegada, no obstant, Zelenski va acudir a la Casa Blanca escortat per set líders europeus, un fet insòlit als annals diplomàtics del conflicte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, el president francès, Emmanuel Macron, el canceller alemany, Friedrich Merz, el primer ministre britànic, Keir Starmer, la seva homòloga italiana, Giorgia Meloni, i el president finlandès, Alexander Stubb. Tots es van reunir amb Zelenski a l’ambaixada ucraïnesa a Washington abans d’adreçar-se separats a la Casa Blanca, on no van ser rebuts per Trump, sinó per la seva cap de protocol, Monica Crowley.
Tots van insistir davant el cèsar nord-americà en la importància de les seves garanties de seguretat així com en el desig urgent d’arribar a un alto el foc. "Per ser honestos, a tots ens agradaria un alto el foc", va dir Merz.
Llunyà encara, però alhora, més a prop que mai, podria tornar a ser sobre la taula si Trump aconsegueix tancar la reunió trilateral que ambiciona amb Putin i Zelenski. "Si tot surt bé avui, crec que n’hi haurà una de trilateral i que hi haurà una possibilitat raonable de posar fi a la guerra quan això passi", va afirmar a la Casa Blanca davant la presència de Zelenski. Trump va interrompre la sessió de treball amb els seus aliats per trucar al dictador rus i més tard va afirmar a Truth Social que en la conversa va començar a esbossar "els preparatius per a una trobada" entre Putin i Zelenski "en un lloc per determinar", a la qual "en seguirà una de trilateral" amb ell i tots dos dirigents.
