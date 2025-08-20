Menors migrants es neguen a sortir de les Canàries per la lentitud del procés
Molts dels nois "compleixen la majoria d’edat durant el procediment"
Alexandra Socorro
Les esperances de les Canàries tornen a caure en sac foradat. El comitè interadministratiu celebrat ahir entre el Govern d’Espanya i l’Executiu autonòmic per abordar els trasllats de menors migrants no acompanyats sol·licitadors d’asil no va tranquil·litzar els representants canaris. El calendari per a les derivacions i el protocol d’acompanyament continuen sense definir-se. Aquesta lentitud en el procés de derivació "està provocant desconfiança i incertesa en els nois, i molts d’ells canvien d’opinió i deixen d’autoritzar la seva sortida a la Península", va exposar la directora general de Protecció a la Infància i les Famílies, Sandra Rodríguez.
La crítica de l’Executiu autonòmic és clara: "Ni un full de ruta ni un pla establert", va denunciar la consellera de Benestar Social, Candelaria Delgado, després de la trobada, en la qual sí que es van definir les sortides que es duran a terme en els pròxims 15 dies: nou noies posaran rumb a la Península dijous i set nois viatjaran diumenge. La setmana que ve i la següent es faran els trasllats de 20 nens per setmana.
En aquesta línia, Madrid amb prou feines garanteix 56 sortides en les tres pròximes setmanes, mentre que el Govern autonòmic manté que el ritme dels viatges és lent i la quantitat de nens traslladats insuficient. A això s’hi suma "la incertesa" sobre les 1.200 places que l’Estat es va comprometre a crear a la Península per als joves asilats. "Ens han dit que no derivaran els menors a centres ja establerts dins del sistema de protecció internacional perquè crearan noves places". Però de la ubicació d’aquestes, ni rastre: "Entenem que no les tenen negociades i que no saben ni tan sols on derivaran els menors".
Majoria d’edat
Mentrestant, molts dels nois "compleixen la majoria d’edat durant el procediment". En dades, prop d’un de cada 10 han arribat a l’edat adulta des que el Suprem va dictar fa gairebé cinc mesos la interlocutòria en la qual va ordenar al Govern central que es fes càrrec de més de mil menors allotjats a les Canàries i sol·licitants de protecció internacional.
La celeritat reclamada per part de les Canàries, que es troba amb els centres d’acollida a un 750% de la seva capacitat, és "necessària per preparar els nens". El "desànim" amb què l’Administració enfronta les derivacions es manté i des del Govern canari asseveren que la pitjor part de la "improvisació" se l’emporten els menors. "Trigarem un any a fer les derivacions i el que demanem a l’Estat és accelerar-les perquè compleixi amb el que va establir el Tribunal Suprem", va afirmar Delgado, que va remarcar que l’única solució per alleujar la pressió i "acabar amb l’aglomeració" és el trasllat dels nens a territori peninsular.
"L’Estat incompleix tot el que es compromet a fer d’una setmana a una altra", va criticar Rodríguez. La falta d’un calendari de sortides manté en alerta els representants polítics, perquè mentre queda desert, els nens es troben allotjats al Canarias 50. No obstant, la derivació de menors a aquest centre, segons l’acordat al principi entre els dos governs, tenia un caràcter transitori i només era un pas previ al seu trasllat. El compromís de l’Estat va ser que no passarien més de 15 dies en el recurs. No obstant, això ha quedat en una mera promesa, ja que el centre, en paraules de la directora general, actualment acull 39 nois que en els pròxims dies compliran un mes d’estada al lloc.
