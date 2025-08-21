El foc conté la voracitat però preocupa la fúria del vent
A Galícia per primer cop en 20 dies es va aconseguir aturar l’avenç de les flames, i l’incendi de Jarilla evoluciona més lentament. A tots els fronts preocupen possibles canvis en les condicions del temps.
A Zamora l’incendi forestal de Porto seguia ahir lluny d’estar controlat
l. Garrido / P. Pérez / X. Fernández / G. Moral
Espanya segueix cremant. Malgrat que la baixada de les temperatures va donar ahir i dilluns un respir en algunes zones afectades, com Astúries, el vent continuava dificultant les tasques d’extinció en d’altres, com en el foc de Jarilla, a Extremadura, que amenaçava la vall del Jerte. Ahir a la nit continuaven encara 21 focs actius greus concentrats a Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i Astúries.
GALÍCIA
La catàstrofe encara no ha finalitzat a Galícia, tot i que ahir per primera vegada en 20 dies es va aconseguir aturar l’avançament de les flames gràcies a una baixada de les temperatures que va afavorir les tasques d’extinció. Ahir a la nit ja no hi havia nuclis de població amenaçats i durant la jornada es va reobrir la circulació ferroviària amb Madrid després de sis dies suspesa.
Però no es pot abaixar la guàrdia: set grans incendis es mantenien ahir encara actius i a partir de divendres es preveu una nova pujada dels termòmetres fins als 35 graus acompanyada per vents del nord-est. L’alleujament definitiu podria arribar diumenge amb l’entrada d’un front que portarà pluges a Galícia.
Mentrestant, els serveis d’extinció s’afanaven a perimetrar els grans focs. Com que ahir ja no tenien la urgència de protegir vivendes i llogarrets, podien centrar-se a apagar. En l’última jornada es va aconseguir l’extinció d’un foc a Cervantes (Lugo) de 150 hectàrees, un altre a Muxía (la Corunya) de 24 hectàrees i el de San Cibrao das Viñas (Ourense) amb 40 hectàrees. A més, va quedar estabilitzat l’incendi de la parròquia de Vilar de Cervos a Vilardevós, que afectava 900 hectàrees. El foc de Larouco, el més gran de Galícia, es mantenia ahir en 20.000 hectàrees. El de Chandrexa de Queixa seguia en 18.000 hectàrees, mentre que el d’Oímbra frenava també el seu avançament després d’arrasar 15.000 hectàrees.
CASTELLA I LLEÓ
A la veïna Zamora, l’incendi forestal de Porto seguia ahir lluny d’estar controlat. L’operatiu que va ser desplegat sobre el terreny, que inclou la pràctica totalitat del Parc Natural del Llac de Sanabria, va centrar els seus esforços a mirar de contenir el perímetre i evitar que les flames continuessin avançant tant al front més pròxim a les localitats de Ribadelago, Vigo i San Martín de Castañeda, com a la part que toca amb la província de Lleó. El vent es va convertir en el pitjor enemic de la lluita contra el foc, encara que unes inesperades condicions d’estabilitat meteorològica van permetre desdoblar part dels esforços a poder encarar l’extinció.
El descens de les temperatures en les últimes jornades va ser clau per frenar la voracitat d’aquest incendi, que ahir a la nit mantenia el nivell dos de perillositat. A més, està previst que en les pròximes hores augmenti la humitat de l’ambient, cosa que hauria de facilitar les tasques d’extinció. D’altra banda, veïns d’una desena de localitats continuaven ahir desallotjats i esperaven en pobles veïns el moment de tornar. Només els habitants de Doney de la Requejada van tenir la fortuna de ser reallotjats i des de l’operatiu ningú s’atrevia a aventurar una data per a la tornada a les seves llars dels més de 8.000 evacuats.
Al nord de Lleó, la pluja i la humitat ajudaven en l’extinció dels focs declarats a l’entorn dels Picos de Europa.
EXTREMADURA
Preocupava i preocupa l’incendi de Jarilla, a Càceres. La nit va ser "molt complicada", però l’ingent tasca de més de 460 efectius de diferents cossos i llocs, de voluntaris organitzats i de fins a 26 mitjans aeris va aconseguir frenar l’avançament de les flames durant la jornada d’ahir als dos fronts més perillosos de l’incendi: Hervás i Jerte. Abans, el vent va fer que la línia de defensa traçada a Hervás saltés i la preocupació es va desencadenar al Jerte. "El foc ha quedat apagat en un 90% o 95%, només en queda una llengua en una zona on no hi ha perill", difonien ahir a la nit des del consistori d’aquest municipi.
La nota positiva de la jornada va ser que es va confirmar que el foc evoluciona ja de manera més lenta, cremant una més petita superfície de terreny cada dia, després d’arrasar ja més de 16.000 hectàrees en un perímetre de 160 quilòmetres.
ASTÚRIES
La situació a dins dels límits de la comunitat asturiana continua millorant, afavorida per la baixada de les temperatures. Tot i que el principat mantenia una actitud prudent, el perjudici dels incendis a Astúries és molt més petit que el que es va registrar a Galícia o a Castella i Lleó, on combaten contra els pitjors focs des de començaments de segle. Al tancament d’aquesta edició, la situació era de 14 incendis forestals, cinc actius, set de controlats i dos d’estabilitzats.
