El Govern central i el PP xoquen per l’ús dels recursos contra el foc
Robles aparca el seu habitual to institucional i acusa el president de Castella i Lleó de mentir per demanar efectius mentre no havia utilitzat tota l’ajuda aportada per l’Executiu.
«Tots els mitjans de l’Estat són al territori», assegura la directora de Protecció Civil
Juan Ruiz Sierra
El Govern havia establert un clar repartiment de papers en l’emergència dels incendis i la relació amb les comunitats més castigades, totes governades pel PP. Els ministres més polítics, començant pel de Transports, Óscar Puente, se centraven en la crítica als presidents autonòmics conservadors, sobretot al castellanolleonès Alfonso Fernández Mañueco, per haver reaccionat tard a aquesta catàstrofe i mantenir les vacances durant els primers dies del foc. Els més tècnics o de perfil més institucional, com la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, o la titular de Defensa, Margarita Robles, posaven mentrestant el focus en la necessitat de la "col·laboració" entre administracions en aquests moments tan dramàtics. Fins i tot feien la interlocució amb els governs regionals.
Però l’enfocament va quedar enrere ahir, després que El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, i El País publiquessin que al mateix temps que Mañueco reclamava més mitjans a Pedro Sánchez, i es queixava d’un presumpte abandonament, Castella i Lleó tenia a la seva disposició recursos del Govern central sense utilitzar. Fins i tot Robles, la ministra que té la millor relació amb el PP de tot l’Executiu va atacar el president de Castella i Lleó.
"En política no val tot", va dir a Jaca (Osca) la ministra de Defensa. "El senyor Mañueco sap perfectament quina és la realitat. Seria més just agrair el treball de l’UME [la Unitat Militar d’Emergències] i dels militars i no fer unes crítiques que no es corresponen amb la realitat. Mañueco sap que des del primer dia, l’UME i els mitjans de l’Exèrcit que eren necessaris han estat actuant i han estat treballant", va insistir. Al retret també es va afegir la directora general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones.
"Em preocupa seriosament que en comptes d’estar per apagar els incendis, estiguem per reescriure la història. La història és clara i està documentada", va contestar Barcones quan li van preguntar per Mañueco i la seva crítica a la falta de mitjans. I és que lluny de reduir-se, l’enfrontament polític entre Govern i PP ha seguit en augment.
"No vull pensar en cap moment, perquè seria molt descoratjador, que s’estan demanant coses que se sap que són impossibles perquè no hi ha aquestes capacitats i és impossible que ningú les arribi a tenir", va reflexionar Barcones. "Però el que sí que li puc dir, i amb tota seguretat, és que totes les capacitats i tots els mitjans de l’Estat estan posats a disposició i són al territori actuant en aquests moments", va sentenciar.
És més, va afegir que "tots els recursos disponibles d’Europa també són aquí" mentre es va mostrar "segura que totes les comunitats autònomes, a mesura que han anat tenint recursos disponibles, els han enviat a apagar la terrible onada d’incendis que està assolant Espanya".
"Un problema nacional"
Per la seva banda, en la seva reaparició aquest estiu, el president de la Junta d’Andalusia va afirmar que "aquests incendis sobrepassen autonomies, són un problema nacional" i, des de Màlaga, Juanma Moreno va afegir que "ningú ha de dubtar que l’Estat ha de desplegar tot la seva capacitat i tota la seva influència a través dels seus mitjans materials i humans amb només l’objectiu de col·laborar a apagar aquests incendis", navegant entre la posició del PP i la de l’Executiu sobre la petició d’elevar l’emergència a nivell 3.
Des de la Moncloa, alhora, van explicar que la Junta de Castella i Lleó ha reduït en un 86% la despesa en prevenció d’incendis des del 2009. "La falta de previsió i l’absència d’un pla integral han tornat a deixar en evidència que l’operació col·lapsa. La plantilla és insuficient, falten recursos materials, es tanquen llocs de vigilància, no es cobreixen baixes i es mantenen condicions laborals precàries en part del personal", van assenyalar.
