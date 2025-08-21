Un tribunal anul·la la multa d'uns 500 milions de dòlars a Donald Trump i la seva família per frau

Els jutges d'apel·lació consideren el càstig excessiu

Donald Trump.

Donald Trump. / Europa Press

ACN

ACN

Nova York

Un tribunal d'apel·lacions de Nova York ha anul·lat la multa milionària imposada a Donald Trump i la seva família per frau el febrer del 2024. La multa a pagar era de més de 350 milions de dòlars, però amb els interessos la quantitat actual ascendeix al voltant dels 500. La resolució judicial considerava que Donald Trump havia inflat les seves propietats per obtenir crèdits en condicions favorables, i també assenyalava els seus fills. Per majoria, els jutges del tribunal d'apel·lacions consideren ara excessiva la multa imposada a Trump.

L'any 2022, la fiscal de Nova York Letitia James va denunciar el magnat per inflar el valor del seu patrimoni per obtenir préstecs en condicions favorables, així com beneficis fiscals. "El nombre d'actius inflats és enorme i afecta pràcticament la majoria de les propietats immobiliàries", va assegurar.

De fet, la investigació –que era el resultat de tres anys de treball per part de la fiscal- apuntava que es van detectar més de 200 valoracions incorrectes entre els anys 2011 i 2021. L'acusació no només anava dirigida a Trump, sinó que també implicava la seva empresa –Trump Organization- i tres dels seus fills majors d'edat, en concret, Ivanka, Eric i Donald Jr.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents