POLÈMICA
Vox cancel·la una pregària islàmica en un poliesportiu municipal a Múrcia
L’acte «havia sigut autoritzat pel PP sense els permisos corresponents ni l’abonament de les taxes establertes per a l’ús de les instal·lacions públiques», asseguren des del partit
Alba Marqués
El regidor de Vox de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Mobilitat a l’Ajuntament de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, ha cancel·lat un acte islamista previst al poliesportiu municipal «que havia sigut autoritzat pel Partit Popular sense els permisos corresponents ni l’abonament de les taxes establertes per a l’ús de les instal·lacions públiques», informen des del partit.
«On Vox governa no hi ha lloc per incomplir la llei. El nostre deure és garantir que tots els actes i activitats que es desenvolupin en espais municipals compleixin la normativa vigent i respectin tots els veïns», ha manifestat Ruiz aquest dijous.
Des de Vox de Las Torres de Cotillas han reiterat el seu compromís «amb la defensa de la seguretat, el respecte a la llei i la convivència de tots els ciutadans, eliminant qualsevol element que pugui suposar imposició ideològica o privilegis injustificats en espais públics».
«És el moment d’acabar amb els dogmes imposats i centrar-nos en el que de veritat importa: la seguretat, el benestar i la convivència al nostre municipi», ha conclòs el regidor.
Des del PSOE de Las Torres han sol·licitat l’accés a l’informe de cessió de l’espai públic per comprovar-ne la legitimitat. «Igualment, si Vox veu un acte d’il·legalitat en els seus companys de Govern, el que ha de fer és denunciar-ho i, si no hi estan d’acord, sortir de l’Executiu local», indiquen fonts socialistes.
«Sembla més un afany de protagonisme i d’intentar generar confusió i tornar a saltar a l’opinió pública per part de Vox que de preocupar-se realment per la legalitat o no de l’assumpte», afirmen des del PSOE, i afegeixen que «resulta curiós que ells atribueixin la cancel·lació a una il·legalitat quan són els primers que incorren en il·legalitats, perquè el seu intent de vetar actes islàmics va en contra de la Constitució, que recull la llibertat de culte».
«Si no estan d’acord amb els seus socis de Govern, que trenquin el pacte i denunciïn els fets, però que no mirin de culpabilitzar un col·lectiu», insisteixen des del Partit Socialista.
Moció per vetar els actes islàmics a Jumella
Vox ha estat embolicat en polèmica recentment per la seva moció, aprovada en ple de l’Ajuntament, per vetar els actes islàmics en instal·lacions esportives municipals de Jumella.
La mesura va despertar un fort rebuig social per part d’un sector de la població de tot el país, que va sortir al carrer de diverses comunitats autònomes a manifestar-se en contra. A més, el Govern central, a través de la Delegació del Govern a l’autonomia, va enviar un requeriment al consistori perquè anul·li aquest acord controvertit, impulsat per Vox i avalat pel PP.
