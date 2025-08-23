BALANÇ
Els 100 primers dies de Lleó XIV entre equilibris
Robert Prevost ha anticipat una major calma entre la minoria ultraconservadora i alhora ha defensat el camí de la sinodalitat
Irene Savio
Una de les frases icòniques de l’elecció de Lleó XIV, que creua ara la simbòlica fita dels 100 dies com a Papa, va ser aquella en la qual el mateix Robert Prevost, en la missa celebrada a la Capella Sixtina el 9 de maig, es va definir a si mateix com un «fidel administrador» de l’Església catòlica, vingut a donar estabilitat i unió a la institució. Quelcom que, almenys de moment, ha complert.
Des dels seus primers dies ha utilitzat vestimentes tradicionalistes, trencat amb costums adoptats per Francesc i fins i tot utilitzat reiteradament el llatí en les seves misses, la qual cosa ha anticipat una major calma també en la inquieta minoria ultraconservadora. Però, alhora, Prevost també ha defensat el camí de la sinodalitat per a una Església més democràtica, tan volgut pel seu predecessor argentí. Així mateix, ha fet nomenaments de dones en llocs de la jerarquia vaticana —com el de la religiosa Tiziana Merletti com a nova secretària del Dicasteri per a la Vida Consagrada—, en una clara continuació del procés progressista iniciat per Francesc.
Aquest no ha estat l’únic punt en comú amb Bergoglio. Arraconat per la geopolítica, especialment per la catàstrofe humanitària provocada per Israel a Gaza, Prevost també ha adoptat una postura més propera que distant a la del seu antecessor. Amb major èmfasi després del bombardeig per part de Tel Aviv, al juliol, de l’única parròquia catòlica de la Franja, Lleó XIV no ha escatimat esforços en alçar la veu. Va redoblar així els seus missatges responsabilitzant directament a les forces israelianes de les milers de morts a la zona, mentre mitjans de comunicació de la pròpia Santa Seu posaven en dubte les versions donades per l’Estat hebreu i parlaven de la fam com a «arma de guerra», atribuint també al radicalisme israelià els atacs de colons contra poblats de majoria cristiana a Cisjordània. També va obrir amb bon peu la relació amb la Xina —molt conreada per Francesc— en donar el vist-i-plau a un nomenament conjunt d’un nou bisbe per a aquest país. Lleó XIV també va insistir a oferir al Vaticà com a possible seu d’una negociació entre Rússia i Ucraïna per posar fi a la guerra.
El primer Papa agustí de la història també s’ha enfrontat a les seves primeres proves en esdeveniments massius, com el Jubileu dels Joves, que va congregar a Roma milers de fidels vinguts d’arreu del món. Un esdeveniment que es va celebrar gairebé en paral·lel a un altre sobre influencers catòlics, que va generar un cert malestar entre sectors més tradicionalistes.
La resposta potser resideix en què, en allò moral, Lleó XIV ha estat enviant missatges que han apaivagat la sorollosa minoria ultraconservadora. Al juny, va defensar el matrimoni tradicional entre home i dona i va criticar «la llibertat de llevar la vida», en referència a l’avortament. En el terreny social, ha mostrat senyals —encara que potser més tèbies que quan era cardenal— de crítica a polítiques de rebuig cap als migrants.
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Els ocupes de la Ronda Ferran Puig de Girona provoquen una fuita d’aigua en intentar una connexió il·legal a la xarxa general
- Un accident a l'N-II a Pont de Molins deixa quatre ferits, un en estat greu
- Una conductora causa destrosses a Torroella i es nega a fer la prova d’alcoholèmia