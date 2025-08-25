Curs polític
Feijóo presenta un pla amb 50 mesures davant els incendis: un registre de piròmans, exempció d’impostos i ajudes a la ramaderia
El líder del PP arremet contra el Govern per «arribar tard» a la gestió de la crisi i denuncia que Robles no assumís les seves responsabilitats
Miguel Ángel Rodríguez
Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que Pedro Sánchez i el Govern de coalició han «fallat» davant la crisi dels incendis que en les últimes setmanes ha fuetejat diverses comunitats autònomes i que continua activa a Galícia i Castella i Lleó. Davant aquesta situació, el líder del PP s’ha afanyat a assegurar que la seva formació ha estat aquestes setmanes treballant per elaborar un pla amb 50 mesures amb les quals fer front a les desastroses conseqüències d’aquesta onada d’incendis i també mirar de prevenir crisis futures. Entre les propostes hi ha la creació d’un registre de piròmans, l’exempció d’impostos a l’hora d’encarar la reconstrucció dels paratges i pobles devastats i ajudes a futur per a la ramaderia extensiva.
«És obvi que a hores d’ara, el Govern central ha fallat en la seva prevenció. […] No ha posat tots els seus mitjans disponibles perquè la crisi no tingués la intensitat que ha assolit», ha denunciat Feijóo en una roda de premsa en la qual ell mateix ha dit que no pretenia «embolicar-se en baralles partidistes». No obstant, ha arremès contra l’Executiu per «arribar tard» a l’hora de desplegar els mitjans nacionals i per la seva «falta de compromís» en els primers dies de la crisi.
Així, ha apuntat que «cada un ha d’assumir les responsabilitats que li corresponen» i que les comunitats autònomes han treballat «fins a l’extenuació» mentre que la ministra de Defensa, Margarita Robles, va actuar de «manera tardana i a ròssec». En aquest sentit, una de les propostes que ha plantejat és «establir criteris objectius i transparents per a la mobilització de tots els recursos de les administracions públiques, sota el lideratge de professionals amb experiència acreditada». També, el reforç de l’UME per crear nous batallons.
Arran de les crítiques, fonts del PSOE han lamentat que, «davant una responsabilitat clara» dels presidents autonòmics del PP, Feijóo «desplega la tinta de calamar habitual». Una «política bruta» que, segons l’opinió dels socialistes, demostra que el líder popular «es troba en una desarborada carrera cap enlloc».
La reconstrucció
Malgrat les crítiques, Feijóo ha deixat clar que l’objectiu de la seva compareixença aquest dilluns era explicar el mig centenar de mesures contingudes en el Pla integral d’ajuda, recuperació i prevenció per al medi rural i forestal que presentaran en les pròximes setmanes a les Corts Generals. La primera de les propostes anunciades pel líder popular és la creació d’un registre nacional de piròmans per «aturar radicalment els incendis produïts voluntàriament i intencionadament per determinades persones». Segons ha concretat, plantegen que els condemnats per sentència ferma tinguin l’«obligatorietat d’utilitzar polseres telemàtiques de localització».
De cara a la reconstrucció, el pla dels populars detalla que s’ha de garantir l’allotjament dels damnificats; el reforç de seguretat a les zones temporalment evacuades per evitar robatoris; ajudes a l’alimentació del bestiar, al proveïment d’aigua i a la reposició de caps; l’aprovació urgent d’un paquet d’ajudes per danys personals, destrucció o danys en estris de primera necessitat, habitatge habitual i establiments; així com l’exempció temporal de taxes i impostos municipals i autonòmics per a les localitats i empreses afectades.
Entre les mesures que afecten el Govern central hi ha el pagament d’ajudes del 100% a les corporacions locals afectades per sufragar les despeses derivades de la reconstrucció; agilitar els pagaments; una línia específica de suport a autònoms vinculats al turisme; aprovar exempcions i moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, i que els afectats no paguin impostos ni interessos per les ajudes, subvencions, indemnitzacions o préstecs públics.
La prevenció
De cara a futures crisis, la proposta del PP recull a escala autonòmica incentivar la gestió forestal, dignificar la tasca dels professionals que treballen a la muntanya i donar suport a la cooperació ciutadana i a la prevenció i detecció d’incendis. D’altra banda, proposen incrementar la plantilla del SEPRONA, impulsar l’agricultura del carboni perquè els agricultors puguin obtenir ingressos per la seva contribució a la lluita contra el canvi climàtic, garantir prou mitjans per al reforç en la lluita antincendis i aprovar una nova llei de coordinació de serveis de gestió d’incendis i salvament.
