L'onada de calor de mitjan agost va ser la més intensa de la història d'Espanya, amb 4,6ºC més del que és habitual

A Catalunya només hi ha hagut episodis més severs el 2023 i el 2003

Un termòmetre de carrer marca 39 graus a la ciutat de Lleida abans de les dotze del migdia

Un termòmetre de carrer marca 39 graus a la ciutat de Lleida abans de les dotze del migdia / Roger Segura (ACN)

L'onada de calor de mitjan agost va ser la més intensa mai viscuda a l'estat espanyol des que es tenen registres. Segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), les temperatures es van situar 4,6ºC per damunt del que és habitual i l'onada es va allargar durant 16 dies. De fet, el període del 8 al 17 d'agost és la sèrie de deu dies consecutius més càlids mai registrats. Tot plegat fa preveure que aquest estiu serà un dels més càlids de la sèrie històrica. A Catalunya només hi ha hagut episodis més severs el 2023 i el 2003, tot i que s'han batut alguns rècords de temperatura.

Les temperatures també han estat especialment elevades a Catalunya durant l'onada de calor, amb rècords com el del dia més calorós de la història un mes d'agost a Barcelona amb 38,9ºC el 16 d'agost, per exemple. Tot i això, la d'aquest 2025 no ha estat l'onada més intensa registrada al país, ja que la superen les dels anys 2023 i 2003. Un informe del Servei Meteorològic de Catalunya destaca la persistència de les altes temperatures durant més d'una setmana.

La calor ha deixat empremta també en forma d'incendis arreu de la península Ibèrica, especialment al nord-oest. Galícia, Castella i Lleó i també Portugal han patit diversos focs forestals de gran envergadura que han obligat a mobilitzar fins i tot mitjans estrangers. També Extremadura ha patit incendis considerables.

