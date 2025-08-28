El govern espanyol renya el director de la Vuelta per haver qualificat d’“acte de violència” la protesta de Figueres
Sira Rego li pregunta si els valors de la Vuelta són compatibles amb la presència de l’equip Israel-Premier Tech
La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha enviat una carta al director general de la Vuelta ciclista a Espanya, Javier Guillén, on li retreu que qualifiqués d'“acte de violència” la protesta d’un grup d’activistes que van provar de barrar el pas als ciclistes a Figueres per la presència de l’equip Israel-Premier Tech. A la missiva, Rego expressa la seva “profunda preocupació i indignació” pel contingut de les declaracions, i li demana que “consideri si els valors de la Vuelta són compatibles amb la participació d’un equip vinculat a un Estat que viola el dret internacional, que s’està parapetant en un genocidi i que massacra una població indefensa”.
Rego veu “inadmissible” que en les seves declaracions el director de la Vuelta posés “en un mateix pla la legítima expressió de rebuig dels nostres ciutadans amb la violència sistemàtica que exerceix Israel sobre la població de la Franja de Gaza, inclosos milers de nens i nenes palestins”.
En aquest sentit, recorda a Guillén que en aquests moments els organismes internacionals “alerten d’una situació de fam sense precedents a Gaza, on la infància és víctima directa d’un bloqueig que impedeix l’accés a aliments, aigua i medicines”.
“Cada dia es reporten assassinats de menors a causa de la desnutrició, els bombardejos i el desplaçament forçós”, diu la ministra, i “això sí que constitueix l’acte de violència més cruel i terrorífic de tots, amb conseqüències irreversibles per a tota una societat. En definitiva, un genocidi”.
Per això li recorda que “qualsevol persona demòcrata al nostre país defensa el dret a la protesta pacífica com una eina legítima de la ciutadania per denunciar injustícies i exigir responsabilitat internacional. Un dret que, per cert, va constar massa temps a aconseguir a Espanya”.
En aquest marc, insisteix que qualificar els actes de protesta com a “actes de violència” no només desvirtua “el seu caràcter democràtic, sinó que fa invisible l’autèntic horror que es pretén denunciar”.
L’acció de protesta va tenir lloc el passat dimecres quan un grup d'activistes va intentar barrar el pas als ciclistes en una contrarellotge per equips, però motoristes dels Mossos els van dispersar. Els agents van detenir un dels manifestants, que ha quedat en llibertat aquest dijous.
Després de l’acció, Guillén va afirmar que s’havia tractat d’un “acte de violència” i va anunciar que la seva organització presentaria una denúncia formal davant la policia. També va defensar la presència de l’equip Israel-Premier Tech. Va afirmar que no es tracta d’un equip convidat, sinó que havia obtingut la seva plaça a la Vuelta per mèrits esportius i no existeix cap impediment reglamentari perquè competeixi en aquest esdeveniment esportiu.
Els comuns critiquen la retransmissió de RTVE
Paral·lelament, la diputada dels comuns al Congrés Júlia Boada ha protestat al govern espanyol per la interrupció de la retransmissió de RTVE durant la xiulada a l’equip d’Israel. “La situació a la Franja de Gaza és insuportable per a qualsevol persona que tingui un mínim de respecte als drets humans, i tota eina de protesta i de mobilització pacífica que ho posi de manifest no només no ha de ser silenciada, sinó que ha de ser amplificada”, ha afirmat.
