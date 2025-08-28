Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

SUCCESSOS

Dos nens morts i 17 ferits en un tiroteig en una escola dels Estats Units

El tirador, un home, vestia de negre i portava un rifle, una pistola i una escopeta

Exterior de l'escola de Minneapolis.

Exterior de l'escola de Minneapolis. / AP

Redacció

Redacció

Nova York

Dos nens van morir ahir en un tiroteig a l’església d’una escola catòlica de primària de Minneapolis, segons va informar el cap de policia, Brian O’Hara. Catorze menors més i tres adults van resultar ferits, i dos estaven en situació crítica. Els nens que van morir tenien entre 8 i 10 anys. Segons els primers indicis, l’autor dels trets s’hauria tret la vida a l’aparcament del recinte educatiu.

El tiroteig va tenir lloc a l’escola de l’Anunciació, a prop de Diamond Lake Road, poc després de les 8.30 hores. Els alumnes, de preescolar a vuitè de primària, havien tornat dilluns a les classes per a un nou curs escolar i en el moment de l’incident assistien a un servei religiós amb motiu de l’inici del curs.

El tirador, un home, vestia de negre i portava un rifle, una pistola i una escopeta. Segons va explicar O’Hara, va disparar des de fora de l’església a través de les finestres i, segons les primeres investigacions, hauria usat totes tres armes per perpetrar la massacre. Es desconeix si disposava de permís. El cap de policia va afegir que el tirador anava tot sol, tenia poc més de 20 anys i no tenia antecedents penals. Al tancament d’aquesta edició, es desconeixia la motivació de l’assassí.

Comunitat commocionada

Aquest nou incident violent amb armes va sacsejar la ciutat de Minneapolis i el país, especialment pel fet d’estar dirigit contra menors. "Ha sigut un acte deliberat de violència contra infants innocents i altres fidels. La crueltat i la covardia de disparar contra una església plena d’infants és absolutament incomprensible", va afirmar O’Hara durant la compareixença de premsa.

"No hi ha paraules que puguin transmetre l’horror i la maldat d’aquest acte indescriptible", va afegir visiblement enfadat l’alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que va posar èmfasi a en el fet que els nens estaven "literalment resant quan els van disparar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents