Trump avisa que sense aranzels els EUA estarien "al tercer món"
El mandatari republicà ataca la sentència del tribunal d’apel·lacions i adverteix del risc d’un col·lapse econòmic
Idoya Noain
Des que un tribunal federal d’apel·lacions divendres passat va declarar il·legals la majoria dels aranzels de Donald Trump, el president dels Estats Units i membres del seu Govern no han deixat d’atacar la decisió judicial. Malgrat que el tribunal li va permetre mantenir-los en vigor donant temps a un recurs davant el Suprem, la campanya d’assalt del republicà a la sentència ha sigut incessant, i diumenge a la nit a Truth Social es va llançar contra l’eliminació d’aquesta part fonamental de la seva agenda econòmica. "De moltes maneres, ens convertiríem en una nació del tercer món, sense esperança de grandesa", va escriure.
Hores abans, en una aparició dominical a Fox News, l’assessor econòmic de Trump, Pete Navarro, traslladava un missatge similar. "Si perdem el cas, Trump té raó: serà el final dels EUA".
Tant el president com Navarro van atacar els tribunals acusant-los de partidisme, la tònica habitual de Trump quan qualsevol sentència va en contra seu. Set dels onze jutges del tribunal d’apel·lacions van firmar la decisió de divendres, que en ratifica una que va adoptar al maig per unanimitat el Tribunal de Comerç dels EUA. Navarro va arribar a dir que són "polítics amb togues negres".
Llei de 1977
Tant el tribunal de Manhattan com el d’apel·lacions asseguren que el mandatari, que per imposar molts dels seus aranzels va apel·lar a la llei de poders econòmics en cas d’emergència internacional de 1977 (IEEPA per les seves sigles en anglès), no té autoritat per fer-ho i que aquesta autoritat és només del Congrés. Aquest diumenge Trump vinculava els seus aranzels a inversions anunciades als EUA de més de 15 bilions de dòlars. "Si el tribunal radical d’esquerres se li permet posar fi als aranzels, gairebé tota aquesta inversió, i molt més, es cancel·larà immediatament", assegurava.
Els aranzels s’han convertit en una font d’ingressos per a les arques públiques i només a l’agost van representar 31.000 milions de dòlars. El comitè per a un Pressupost Federal Responsable calcula que si es manté la sentència es perdrà el 71% de l’impacte dels aranzels i el tresor es quedaria sense dos bilions dels ingressos previstos en la pròxima dècada.
