La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un "autèntic malson"
Maribel Vilaplana endarrereix el moment de la sortida de Mazón d’El Ventorro a "entre les 18.30 i les 18.45"
Mateo L. Belarte
Maribel Vilaplana trenca el seu silenci. Passats deu mesos de la dana del 29 d’octubre, la periodista que va dinar amb Carlos Mazón el dia de la tragèdia ha enviat una carta oberta en la qual dona la seva versió per primera vegada en primera persona del que va passar aquella tarda i els dies posteriors, en els quals assegura que va viure un "autèntic malson" que va acabar derivant en un ingrés hospitalari.
Una de les dades rellevants que aporta Vilaplana té a veure amb la seva cronologia d’aquelles hores crítiques, que implicaria un nou canvi de versió de Mazón. La comunicadora retarda ara el moment de sortida d’El Ventorro, que al principi va situar entorn de les 17.40 i ara ajorna a "entre les 18.30 i les 18.45". A aquella hora l’Horta Sud ja es començava a negar. "Al seu dia, en mig de la voràgine amb què es van desencadenar els fets, el desconcert i la pressió viscuda, no vaig dimensionar la importància d’aquest desfasament horari inicial que es va fer públic", assenyala. I aclareix que "amb la distància del temps i després de parlar-ne amb la gent més pròxima", ha considerat "necessari aclarir també aquest punt".
Vilaplana dona a entendre que surt del local alhora que Mazón, a qui no esmenta expressament en tota la carta, a l’assenyalar que les trucades que ja rebia el popular a aquella hora i "el comiat van endarrerir la meva sortida del restaurant". Presidència de la Generalitat ha declinat concretar l’hora exacta en què Mazón surt d’El Ventorro en una consulta de Levante-EMV.
Fins ara, el Consell ha mantingut que Mazón va arribar al despatx que té al Palau de la Generalitat "a les 18.00", on "va continuar sent informat puntualment" de l’episodi fins que va sortir cap al Centre de Coordinació d’Emergències (Cecopi) per la situació de la presa de Forata. Va arribar a l’Eliana (Camp de Túria), on estava reunit el Cecopi, a les 20.28. En una primera versió dels fets, el Consell va assegurar que se’n va anar en direcció a l’Eliana a les 19.00. A les Corts, però, el president va evitar donar cap mena de referència temporal.
Vilaplana, que assegura que la cita va ser "a petició" de Mazón i que aquest li va plantejar que es proposés per a la direcció d’À Punt, assenyala que "en un moment determinat" el president valencià va començar a rebre trucades que van interrompre la conversa "de manera continuada". "No em va traslladar cap inquietud", afegeix. Segons el registre de trucades de Mazón, aquest moment se situaria a partir de les 17.37, hora en què el president inicia el relat sobre les converses en relació amb la dana. La periodista manté que no va preguntar pel contingut d’aquestes trucades.
Un "assetjament brutal"
Quan abandona el restaurant, la periodista assegura que "no era conscient de la gravetat del que estava passant" en altres punts de València i que quan va arribar a casa seu va començar "a tenir una veritable dimensió del que havia passat". Va ser llavors, segons la seva versió, quan Vilaplana contacta amb Mazón. "Li vaig traslladar l’angoixa que tenia i també li vaig demanar, de manera molt clara, que el meu nom no sortís", un fet que la Generalitat va admetre al novembre quan va revelar el parador de Mazón durant aquelles hores crítiques. La comunicadora admet que va ser "un error" intentar tapar-ho, però que ho va fer perquè va considerar "injust quedar vinculada a un capítol tan dolorós i en el qual no hi havia tingut absolutament res a veure". "Aquest silenci, tot i que benintencionat, va alimentar l’especulació i va acabar desembocant en un assetjament brutal".
Vilaplana relata el "malson" que va viure. "Quan finalment es va donar a conèixer públicament que jo era la persona que havia estat amb el president durant aquell dinar, el cap em va esclatar. Vaig entrar en un xoc que em va portar a un ingrés hospitalari". La comunicadora revela que està en tractament psicològic per estrès posttraumàtic.
Sense concretar noms, Vilaplana assenyala que "el focus ha de ser on correspon: en les persones que aquell dia tenien responsabilitats i poder de decisió. Són elles les que han de donar explicacions". En aquesta línia, afegeix que estar dinant amb Mazón just la tarda de la dana va ser "una maleïda coincidència i un cop horrible de mala sort. Hauria pogut ser qualsevol altre dia, però va ser aquell", es lamenta la periodista.
Igualment, assegura haver-se "convertit en una diana", víctima del "morbo" i del "masclisme ranci", i exigeix que no la facin servir com a "arma política".
El funeral d’Estat serà el 29 d’octubre
Els preparatius conjunts entre les diverses administracions per al funeral d’Estat per les víctimes de la dana estan molt avançats, segons les fonts consultades. No hi ha un document tancat, però sí un acord perquè se celebri, com demanaven les associacions de víctimes, el mateix 29 d’octubre, quan farà un any de la tragèdia. La data ja s’ha comunicat a la Casa Reial.Se celebrarà a la Ciutat de les Arts i les Ciències, un espai que aplega els requisits que han expressat els familiars de víctimes: un lloc digne, de caràcter laic i amb capacitat per a milers de persones. Queda per concretar l’hora, que depèn de les víctimes, ja que aquell dia està prevista la protesta mensual contra la gestió de la dana del Consell de Carlos Mazón.
